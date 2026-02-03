Exposition Bay tám nam de l’artiste Bùi Chát

Du 4 au 28 février, "Con Art & Artonis" a le plaisir de présenter l’exposition " Bay tám nam" (Sept ou huit ans) de l’artiste Bùi Chát. Il s'agit d'un projet pictural unique dans l’art contemporain vietnamien, où chaque œuvre porte en elle une véritable "horloge à rebours" : après sept à huit ans, toutes les couleurs s’évanouissent, ne laissant subsister que la toile blanche.

Si, avec l'exposition Cụ tượng (Le Vieillard Statue), Bùi Chát tirait l’invisible hors du corps pour tenter d’en rechercher une forme, avec Bay tám nam, il inscrit l’acte pictural dans le cycle même de la vie : naissance - existence - disparition. La peinture n’est plus un objet destiné à la conservation ou à la pérennité, mais un instant programmé pour disparaître.

La série est réalisée à l’aide d’acrylique mêlé à un solvant spécial, expérimenté par l’artiste lui-même. Au contact de l’air et de la lumière, les couches de couleur commencent à se décomposer, à s’éclaircir, puis à s’effacer complètement au terme d’un cycle de sept à huit ans.

Sur la surface de la toile, le spectateur découvre : des aplats épais, lumineux, chaotiques, déjà marqués par les fissures de la dissolution ; des traces étirées, des coulures, des zones diffuses - comme des mouvements inachevés ; une forme à la fois en train de naître et de se détacher d’elle-même.

Contrairement à ses projets précédents, Bay tám nam refuse presque toute stabilité. Pas de composition fixe, pas de quête de figures, pas de recherche d’achèvement. Les masses de couleur débordent, se fragmentent, hésitent, s’ouvrent puis se retirent.

L’esprit de la peinture situationnelle demeure - réaction immédiate à un état intérieur - mais, cette fois, chaque réaction est inscrite dans un processus plus long : celui de la disparition.

Texte et photo : Minh Thu/CVN