Le programme artistique spécial "Célébrer le printemps en hommage au Parti - Une foi indéfectible" était organisé le 31 janvier au soir dans la rue piétonne Trân Nhân Tông de la capitale Hanoï.
|L’événement visait à célébrer la gloire du Parti et le Nouvel An lunaire 2026, à saluer le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, et à se tourner vers le 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti (3 févier).
|Le programme était organisé conjointement par le Commandement des forces de police mobile du ministère de la Police, la Troupe artistique de la IIe Région militaire (Commandement de la IIe Région militaire), la troupe artistique des gardes-frontières (Commandement des garde-frontières) et l’école primaire Giáp Bát. Ce spectacle se composait de quatre parties : "Une foi et un amour toujours éclatants", "Avancer résolument sous la direction du Parti", "Le printemps et l’aspiration" et "La Patrie sous la lumière du soleil".
|Les mélodies du programme, empreintes d’émotion et de sens ont exprimé une foi indéfectible envers le Parti, un amour sacré et l’aspiration de chaque citoyen et de chaque soldat à se dévouer à la Patrie.
|La chanson "Les forces de police mobile jurent une loyauté inébranlable" a retenti, portant l’émotion du programme à son apogée et diffusant l’image du soldat de la Police populaire courageux, fidèle, prêt à s’oublier pour la Patrie et à se dévouer au service du peuple.
|Les numéros présentés lors du programme ont tous été mis en scène avec un grand soin, offrant de nombreuses images d’une grande beauté.
|Un petit garçon offre des fleurs à une chanteuse. La musique n’est pas seulement une suite de mélodies et de sons : elle est aussi un pont entre les âmes, un langage universel des émotions qui nous rapproche les uns des autres.
|Ces jours-ci, le peuple tout entier demeure animé de joie et d’enthousiasme devant le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti, un congrès de portée historique, porteur de la volonté, de la confiance et de l’aspiration à un essor vigoureux de toute la nation à l’entrée dans une nouvelle ère. Plus encore, ce succès éclatant coïncide avec les jours où le peuple vietnamien accueille le Nouvel An 2026 dans une atmosphère de réjouissance et d’allégresse partagées.
|Outre les numéros artistiques remarquables, sur la rue piétonne Trân Nhân Tông, la troupe de la Police populaire, relevant du Commandement des Forces de police mobile du ministère de la Police a également donné des représentations au service des habitants et des visiteurs.
|Le colonel Nguyên Van Trâm, vice-secrétaire du Comité du Parti et commandant adjoint des Forces de police mobile, est venu encourager et féliciter les artistes ainsi que les cadres et les officiers des différentes unités pour avoir brillamment accompli leur mission dans le cadre du programme.
|Cette manifestation n’était pas seulement une activité culturelle significative pour célébrer le Parti et le Printemps, mais aussi une occasion de diffuser l’esprit patriotique et de renforcer la confiance des cadres, des soldats et de la population dans la voie de développement du pays à l’aube d’une nouvelle étape.
Texte : Hang Ky - Hoàng Phuong/CVN
Photos : Lao Dông/CVN