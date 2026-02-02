Exposition "Nation héroïque, Parti glorieux, Grand Oncle Hô" à Hô Chi Minh-Ville

Le comité d’organisation des grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville a officiellement inauguré le 2 février une exposition photographique intitulée "Nation héroïque, Parti glorieux, Grand Oncle Hô".

Cet événement marque le 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930) et célèbre le succès éclatant du XIVe Congrès national du Parti.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Duong Anh Duc, chef du Comité de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses relevant du Comité municipal du Parti, a souligné l’importance historique de la fondation du Parti en 1930. Il a rappelé que cet événement a marqué un tournant décisif dans la lutte pour l’indépendance du Vietnam. Il a exprimé la confiance absolue dans la voie tracée par le Parti, le Président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien.

L’organisation du Parti, les autorités et le peuple de Hô Chi Minh-Ville sont déterminés à mettre en œuvre avec succès les Résolutions du Parti, à développer les aspects socioéconomiques et à contribuer au développement national dans la nouvelle ère, a déclaré Duong Anh Duc.

Au parc Chi Lang, l’exposition présente une centaine de photos retraçant les étapes glorieuses de la révolution vietnamienne, depuis la Révolution d'Août 1945, les victoires des deux guerres de résistance contre le colonialisme français et l'impérialisme américain, culminant avec la campagne historique de Hô Chi Minh en 1975, jusqu'aux réalisations du processus de Renouveau.

En parallèle, sur les rues Dông Khoi, Pasteur et Ly Tu Trong, une autre section intitulée "Hô Chi Minh-Ville, confiante vers la nouvelle ère" expose 90 photographies. Celles-ci illustrent la dynamique de la ville, son évolution vers une ville moderne, innovante, avec des modèles de développement économique, la mise en place de politiques de sécurité sociale.

L’exposition met également en lumière 12 événements marquants de l’année 2025 à Hô Chi Minh-Ville. Elle capture aussi l’ambiance du Têt traditionnel à travers des paysages urbains festifs, des scènes de la vie quotidienne et la convivialité des habitants.

L’événement se tient jusqu’au 22 février 2026 et est également présent dans plusieurs autres sites de la ville, dont la Maison des traditions révolutionnaires à Vung Tàu, la place du parc Bà Ria, le Centre de conférences et d'exposition de Binh Duong.

VNA/CVN