La filière café voit des opportunités à l’export vers la Suède

Dans le contexte où les prix du café en Suède atteignent leur plus haut niveau depuis des décennies en raison de l’impact du changement climatique, de nouvelles opportunités s’ouvrent pour le secteur vietnamien du café s’il arrive à les saisir pour élargir son marché.

Selon le Service du commerce de l’ambassade du Vietnam en Suède, qui est également en charge des pays nordiques, les prix du café en Suède devraient augmenter fortement, au moins deux fois cette année, avec une augmentation d’environ 1 à 1,5 USD le paquet.

Photo : VNA/CVN

La principale raison en est la météo extrême au Brésil - le plus grand pays producteur de café au monde - qui a considérablement réduit le rendement des grains d’Arabica, une variété de café populaire dans les pays d’Europe du Nord.

Les prix mondiaux du café vert, qui ont doublé au cours des deux dernières années, devraient continuer à augmenter, exerçant une pression sur les prix de détail.

Bien que le marché nordique consomme principalement de l’Arabica, la hausse des prix pousse les consommateurs et les importateurs à rechercher des alternatives.

Il s’agit d’une excellente occasion pour le Vietnam, deuxième producteur mondial de café, de stimuler les exportations de grains de Robusta, un type de café qui se distingue par son faible coût, sa bonne résistance aux intempéries et son aptitude à la production du café instantané

Le Vietnam dispose actuellement d’un grand avantage avec une offre abondante de Robusta, des coûts compétitifs et une qualité de plus en plus améliorée.

Cependant, pour profiter efficacement de cette opportunité, une stratégie méthodique et des étapes décisives sont nécessaires.

Selon le Service du commerce de l’ambassade du Vietnam en Suède, les entreprises vietnamiennes doivent se concentrer sur la promotion du Robusta comme une alternative raisonnable, en particulier dans le contexte d’une évolution de la demande vers des produits plus économiques.

Les prix élevés de l’Arabica ouvrent des opportunités pour le Robusta vietnamien d’accéder plus facilement au marché suédois.

Les entreprises doivent participer aux foires et expositions internationales et coopérer avec les importateurs pour promouvoir leurs produits.

Les consommateurs nordiques ont tendance à privilégier la qualité et la durabilité.

Les entreprises doivent donc investir dans des variétés Robusta de haute qualité, réduire l’amertume, augmenter l’arôme et appliquer des processus agricoles respectueux de l’environnement.

Des certifications telles que Rainforest Alliance, Fair Trade ou UTZ contribueront à élever le niveau des produits de café vietnamiens, tout en attirant les consommateurs exigeants d’Europe du Nord.

De plus, le développement d’une gamme de café mélangé (un mélange d’Arabica et de Robusta) est aussi un moyen de satisfaire le goût des Européens du Nord qui aiment l’équilibre entre les saveurs légères et fortes.

NDEL/VNA/CVN