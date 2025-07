Tây Ninh vise à devenir un pôle majeur de l’élevage de haute technologie au Sud

Grâce à son dynamisme dans l’attraction des investissements et à ses politiques de soutien au développement durable, la province de Tây Ninh s’impose progressivement comme un centre d'élevage de haute technologie parmi les plus importants du Sud du Vietnam.

Une base solide pour l'essor

De nombreuses entreprises locales ont établi des partenariats avec de grands groupes agricoles internationaux. L’exemple emblématique est la coopération entre le groupe vietnamien Hung Nhon et des géants tels que De Heus (Pays-Bas) et Bel Ga (Belgique) dans le domaine de l’agriculture.

Selon Vu Manh Hung, président du groupe Hung Nhon, c’est grâce à ces partenariats stratégiques que les modèles agricoles de Tây Ninh ont pu accéder rapidement aux technologies les plus avancées au monde, obtenant de nombreuses certifications internationales, dont Global GAP avec 349 critères, bien au-delà des 12 critères du référentiel national VietGAP.

À Tây Ninh, Hung Nhon et De Heus mettent en œuvre le complexe agricole high-tech DHN Tây Ninh, un projet phare dans une série de 12 projets d’ici 2030, pour un investissement total de près de 10.000 milliards de dôngs. La première phase est déjà opérationnelle avec une zone d’élevage à haute technologie. La deuxième phase, comprenant six projets d’élevage, sera lancée sur la période 2025-2030.

Vu Manh Hung prévoit un chiffre d’affaires annuel supérieur à 4.000 milliards de dôngs une fois les projets pleinement opérationnels, tout en générant des centaines d’emplois locaux. Toutes les installations du groupe appliquent des technologies de pointe et intègrent notamment des systèmes d’énergie solaire.

Tây Ninh assiste également à l’émergence d’acteurs nationaux prometteurs comme la société Pacow International, fondée par Oan Loc Phen. Pacow se distingue par son investissement dans la chaîne du froid pour la viande de bœuf réfrigérée - un segment encore nouveau au Vietnam.

Pacow a obtenu plusieurs certifications internationales telles que ISO, HACCP, Global GAP et Halal, répondant ainsi aux exigences des marchés musulmans. Cela démontre qu’avec une vision claire et une stratégie adéquate, les entreprises nationales ont les capacités pour conquérir les marchés internationaux.

Une terre aux atouts réunis pour un bond en avant

Selon des autorités locales, Tây Ninh a défini le développement "vert" comme une exigence incontournable, notamment dans le secteur de l’élevage. La province donne donc la priorité aux investisseurs dotés de capacités technologiques, notamment en matière de traitement des déchets, de recyclage des sous-produits et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Tây Ninh attache également une grande importance à la planification. Chaque projet d’élevage doit être étudié de manière globale, depuis le choix du site et l’échelle d’investissement jusqu’à la conception des infrastructures, afin d’assurer la cohérence avec les plans d’utilisation des sols et la protection de l’environnement. Certains modèles d’élevage en étages, économes en espace et efficaces dans la gestion des eaux usées et des odeurs, ont déjà montré des résultats concrets.

La province dispose de nombreux atouts : vastes terres agricoles, abondantes ressources en eau, proximité stratégique avec Hô Chi Minh-Ville et le poste-frontière international de Môc Bài, main-d’œuvre jeune et motivée, coûts compétitifs. Tây Ninh affirme progressivement sa position de pôle d’élevage et d’agriculture high-tech de la région.

Les autorités provinciales accompagnent activement les entreprises, depuis le soutien en infrastructures et en politiques jusqu’à la résolution des obstacles administratifs. Des entreprises comme Hung Nhon ou Pacow n’investissent pas uniquement pour la rentabilité, mais manifestent également leur responsabilité sociale à travers des programmes caritatifs au bénéfice des populations défavorisées des zones frontalières.

