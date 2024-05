Tây Ninh reçoit le certificat de zone exempte d’épizootie pour attirer les investisseurs

Dimanche 19 mai, dans le district de Tân Châu, province de Tây Ninh, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Comité populaire provincial de Tây Ninh, le groupe De Heus (Pays-Bas) et le groupe Hung Nhon ont organisé conjointement une série d'événements.

Il s'agit de la cérémonie de remise du certificat de la zone exempte d'épizootie à Tây Ninh, de la cérémonie d'inauguration de la zone d'élevage de haute technologie DHN Tây Ninh, de la cérémonie d'annonce de sept projets clés du complexe de la zone agricole de haute technologie DHN Tây Ninh, et de l'annonce du plan d'exportation de produits de volaille vers le marché Halal.

Cet événement a été honoré par la présence du vice-Premier ministre Trân Luu Quang, de représentants des dirigeants des ministères et branches du gouvernement central, de délégations diplomatiques et de conseillers commerciaux de près de 20 pays à travers le monde ainsi que des dirigeants de près de 20 provinces et villes du pays.

Selon le Comité populaire de la province de Tây Ninh, au cours de la période 2024-2025, Tây Ninh s'efforce de faire en sorte que deux districts supplémentaires, Tân Biên et Go Dau, vérifient la sécurité épizootique conformément à la réglementation vietnamienne, que le district Duong Minh Chau atteigne la sécurité épizootique conformément aux réglementations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour la grippe aviaire et la grippe de Newcastle et que le district de Bên Câu atteigne la sécurité épidémique conformément aux réglementations vietnamiennes pour les maladies de la fièvre aphteuse chez les vaches.

Cette zone indemne d’épizootie permettra de faciliter les activités des entreprises de production animale et de transformation des produits carnés.

Sept projets d’une valeur de 2.500 milliards de dôngs

Après l’annonce de zone exempte d’épizootie, sept projets clés du complexe agricole de haute technologie DHN Tay Ninh ont été présentés dont une ferme d'élevage, une ferme d'exportation de poulets de chair et une usine de transformation alimentaire. Il s'agit de projets importants fruit de la coopération entre les groupes De Heus et Hung Nhon, avec un investissement total de 2.500 milliards de VND.

Le président du Comité populaire provincial de Tây Ninh, Nguyen Thanh Ngoc, a déclaré que la zone d'élevage de haute technologie DHN Tây Ninh des sociétés De Heus et Hung Nhon est un projet appliquant à 100% des hautes technologies selon les normes internationales. Le projet applique également des mesures respectueuses de l'environnement et d'économie d'énergie.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a déclaré que ces dernières années, la production animale vietnamienne a rapidement transformé sa structure, passant d'un élevage dispersé à une ferme industrielle concentrée, progressivement associée à l'abattage et à la transformation industrielle, en améliorant la qualité, la sécurité alimentaire et minimisant la pollution de l'environnement, répondant progressivement aux exigences des grands marchés et aux normes internationales strictes.

La zone d'élevage de haute technologie du DHN Tây Ninh et sept projets clés peuvent être considérés comme un modèle dans le secteur de l'élevage. Il démontre aussi les efforts et la détermination de la province de Tây Ninh dans le processus de restructuration de l'industrie de l'élevage, contribuant à l'industrialisation et à la modernisation progressive conformément à la stratégie de développement de l'élevage.

De nombreux protocoles d'accords signés

Lors de l'événement, le groupe Hung Nhon et la société ORVIA Vietnam ont signé des mémorandums pour investir dans le développement de races de canard et dans la production d'engrais organiques conformes aux normes biologiques USDA/UE, ainsi la construction de zone d'aliments pour animaux.

L'objectif est de fournir chaque année environ 4 millions de produits à base de graines de canard et 18 millions de produits de viande de canard pour les marchés nationaux et internationaux, dont le marché Halal.

S'exprimant lors de cet événement, Vu Manh Hung, président du groupe Hung Nhon, a déclaré : "Pour montrer notre détermination et notre professionnalisme, la phase 1 du projet a débuté à peine un mois après la signature d'un accord avec la province de Tây Ninh. Jusqu'à présent, après plus de 10 mois de construction, nous sommes fiers de tenir aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de la phase 1 du projet".

Selon ce dernier, l'orientation de Hung Nhon dans la construction de maillons de chaîne à haute valeur ajoutée et l'application de hautes technologies dans l'agriculture est tout à fait conforme à la décision approuvant la planification de la province de Tay Ninh pour la période 2021-2030 et la vision jusqu'en 2050 du Premier ministre.

M. Hung s'engage à ce que tous les projets mis en œuvre par Hung Nhon à Tay Ninh appliquent 100% de hautes technologies selon les normes internationales des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Belgique.

En outre, le projet appliquera des mesures respectueuses de l'environnement et d'économie d'énergie, répondant aux normes et réglementations techniques du Vietnam et des organisations internationales.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a hautement apprécié le dynamisme et la perspicacité des dirigeants de la province dans l'attraction de capitaux d'investissement, en particulier dans le secteur agricole.

"La valeur fondamentale de l'événement n'est pas seulement la restructuration et la refonte de l'industrie de l'élevage de la province, c’est aussi un modèle de développement de l'industrie de l'élevage vers l'industrialisation et la modernisation selon la stratégie approuvée par le Premier ministre" », a affirmé le vice-ministre.

Lors de la série d'événements du 19 mai, le président du Comité populaire provincial, Nguyên Thanh Ngoc, a également rappelé qu’il y a deux semaines, le Comité populaire provincial a organisé une conférence pour annoncer la décision du Premier ministre approuvant la planification de la province de Tây Ninh pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050.

Pour atteindre cet objectif, les contributions des entreprises sont indispensables, en particulier celles ayant des projets d'investissement cohérents avec les 7 avancées de développement de la province : développement des infrastructures, des ressources humaines, des institutions, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et développement durable pour un "Tây Ninh vert".

Selon Nguyên Thanh Ngoc, la chaîne de complexes agricoles DHN Tây Ninh des sociétés De Heus et Hung Nhon est l'un des projets qui intéressent fortement les dirigeants provinciaux, car appliquant 100% de hautes technologies selon les normes internationales des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Belgique.

Parlant de la raison pour laquelle le groupe De Heus a choisi Tây Ninh comme localité d'investissement, Gabor Fluit, directeur général mondial de De Heus, a estimé que la province recèle de nombreux potentiels et atouts pour attirer les capitaux IDE, en particulier dans le domaine de l'agriculture.

Ses avantages sont les suivants : situé dans la région sud-est du Vietnam, servant de pont entre Hô Chi Minh Ville et la capitale Phnom Penh (Cambodge) et étant l'une des provinces situées dans la région économique clé du Sud ; ayant trois portes frontières internationales, trois portes frontières principales et 10 portes frontières secondaires. À l'avenir, Tây Ninh recevra d'importants projets de circulation tels que l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài, l'autoroute Go Dau - Tây Ninh- Xa Mat, la route Hô Chi Minh.

À cette occasion, le Fonds caritatif DHN a accompagné la province pour faire un don de 500 millions de dôngs à des activités caritatives dans le district de Tân Châu. En outre, il a également attribué des livrets d'épargne d'une valeur de 50 millions de dôngs à la Mère héroïne Pham Thi Nam et à 10 familles défavorisées du district de Tân Châu.

Texte et photos : Quang Châu/CVN