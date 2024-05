Vietjet : l’Australie accessible avec des billets à partir de seulement zéro dông

Photo: VJ/CVN

Profiter l’hiver australien avec Vietjet

Ainsi, d'ici le 10 juin, Vietjet met en vente de milliers de billets aller-retour à partir de zéro dông (hors taxes et frais) sur son site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air. Ce programme promotionnel est applicable sur les vols directs Hanoi - Melbourne/Sydney, Hô Chi Minh-Ville – Melbourne/ Sydney/ Brisbane/ Perth/ Adélaïde.

Les passagers qui réservent en classe Eco pendant la période promotionnelle se verront offrir 20kg supplémentaires de bagages enregistrés et un repas chaud de Vietjet.

Réservez rapidement des billets avec Vietjet pour profiter d'un voyage mémorable au “pays des kangourous”, vers Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Adélaïde… Vous aurez l'opportunité de faire du ski, en profitant de la beauté majestueuse des montagnes enneigées, en apaisant leur âme avec une tasse de café chaud ou en dégustant des spécialités telles que saucisses grillées, viande de kangourou, soupe au jambon et aux pois (Ham and Pea)….Vous pouvez se plonger dans la fête de lumière et de musique Vivid Sydney, une expérience merveilleuse et mémorable.

Photo: VJ/CVN

Vietjet dispose d’une flotte d'avions modernes, un équipage professionnel et dévoué, et de riches menus avec des plats chauds délicieux et nutritifs tels que le Pho Thin, le bánh mì vietnamien...

De nombreux programmes culturels et artistiques uniques attendent les passagers à 10.000 m d'altitude. De plus, Vietjet offre à tous les passagers une assurance SkyCare gratuite ainsi que la possibilité de gagner des points pour échanger des cadeaux et pour participer le programme de “gagner à la loterie tous les jours” avec Vietjet SkyJoy.

Avec les vols de Vietjet, l'Australie est désormais plus proche !

Tân Dat/CVN