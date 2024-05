Le ministère des Finances livre des pistes pour les tâches financières et budgétaires

L’accomplissement des tâches financières et budgétaires nécessite des efforts forts, créatifs et flexibles ainsi qu’une grande détermination non seulement de la part du secteur financier mais de tous les secteurs, localités et en particulier des personnes et des entreprises, a déclaré à la presse le ministre des Finances, Hô Duc Phoc.

Le ministre a noté qu’au cours des quatre premiers mois de cette année, les recettes du budget de l’État étaient estimées à 733,4 billions de dôngs (28,81 milliards d'USD), soit 43,1% de la projection annuelle, en hausse de 10,1% sur un an. Les résultats ont montré la santé de l’économie et des entreprises, a-t-il déclaré.

Bien que chaque année, le montant des réductions d’impôts et des exonérations de loyers fonciers pour les particuliers et les entreprises s’élève à environ 200 billions de dôngs, la collecte du budget de l’État continue de bien progresser, a-t-il indiqué.

Le ministre a affirmé qu’au fil des années, le secteur financier a déployé de nombreuses mesures pour mener à bien la tâche de collecte du budget de l’État, notamment l’application de la facture électronique, la construction d’un centre de données fiscales et le développement d’un portail en ligne transfrontalier.

En outre, le secteur financier a collecté des impôts sur les activités commerciales et les transferts immobiliers, tout en guidant les particuliers et les entreprises dans la déclaration correcte des prix de transfert immobilier, améliorant ainsi l’efficacité de la gestion de l’État et garantissant les recettes budgétaires.

Ces solutions ont non seulement soutenu les entreprises et les personnes, mais ont également permis de collecter des revenus potentiels qui n’avaient pas été collectés depuis longtemps, garantissant ainsi des ressources pour la construction d’infrastructures et le développement socio-économique, a-t-il indiqué.

Le ministre a fait savoir qu’au cours de la dernière moitié du mandat, le pays a surmonté de nombreux vents contraires et défis et est prêt à entrer dans une nouvelle étape de développement. Le résultat bénéficie d’importantes contributions en matière de gestion budgétaire et de mise en œuvre de la politique budgétaire.

Une politique budgétaire expansionniste a été mise en œuvre à travers l’exonération, la réduction et l’extension des taxes, des frais, des charges, des loyers fonciers et des frais d’utilisation des terres pour soutenir les personnes et les entreprises, pour un montant total d’environ 700 billions de dôngs.

Dans les temps à venir, face aux difficultés et aux défis persistants, le gouvernement a proposé à l’Assemblée nationale de poursuivre la mise en œuvre de la réduction de 2% de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains groupes de biens et produits soumis à une TVA de 10% au cours du second semestre de cette année, a-t-il fait savoir.

Le ministère des Finances a demandé l’autorisation du Premier ministre pour élaborer un décret sur la prolongation des délais de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et du loyer foncier en 2024, et un autre sur la prolongation du délai de paiement de la taxe à la consommation spéciale sur les voitures produites ou assemblées dans le pays selon des procédures et des procédures raccourcies, afin que la politique puisse bientôt entrer dans la vie.

De nombreuses organisations internationales prédisent que la croissance économique du Vietnam atteindra 5 à 6%, soit un chiffre inférieur à l’objectif fixé par l’Assemblée nationale, a-t-il déclaré, estimant qu’outre les solutions fiscales et tarifaires, il est nécessaire d’harmoniser les solutions, depuis l’amélioration de l’environnement des affaires à la simplification des procédures, ainsi qu’à la fourniture d’un soutien en matière de capital, de taux d’intérêt et d’élimination des difficultés. Il est notamment crucial d’accélérer les investissements publics et de promouvoir le développement du marché immobilier, les activités de production et de commerce, et les exportations.

Le ministère des Finances a souligné la nécessité cruciale d’un soutien fiscal pour "entretenir" les sources de revenus et promouvoir les forces économiques des citoyens et des entreprises, ainsi qu’un perfectionnement de la politique juridique visant à fluidifier les ressources et à éliminer les difficultés en termes de capitaux et de marché pour la croissance des entreprises.

