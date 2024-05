Investissement

Le grand producteur de lait japonais Meiji vise à conquérir 20% du marché vietnamien

Le produit révolutionnaire provient du géant japonais des produits nutritionnels, Meiji, qui bénéficie de 108 ans d'expérience. Meiji fournit des produits nutritionnels de haute qualité aux consommateurs du monde entier depuis plus d'un siècle, contribuant ainsi au bien-être des communautés, tant pour les enfants que pour les adultes.

Kubota Norio, directeur général de la SARL Meiji Food Vietnam, a déclaré : "MeiBalance est un complément nutritionnel destiné aux adultes. Il est particulièrement recommandé pour ceux qui cherchent à compléter une alimentation équilibrée, y compris les personnes occupées, celles souffrant d'anorexie, ayant un faible apport alimentaire ou un déséquilibre nutritionnel, ainsi que pour ceux qui cherchent à maintenir et à améliorer leur force physique en complétant leur nutrition".

S'exprimant lors de la conférence de presse, le représentant de Meiji a ajouté que les produits nutritionnels de Meiji offrent toujours des valeurs nutritionnelles aux consommateurs du monde entier, y compris aux Vietnamiens.

Les produits MeiBalance ont été initialement lancés au Japon en 1995. Après près de 30 ans d'expérience dans la distribution de produits, MeiBalance a consolidé sa position de leader en termes de revenus et de parts de marché dans ce secteur sur le marché japonais, selon une enquête publiée par Intage SRI+ en 2023. Il a également connu de nombreux prix au Japon et dans le monde. Ce produit est devenu familier et approuvé par de nombreuses familles au Japon et dans de nombreux pays à travers le monde. Par conséquent, Meiji vise à occuper 20% du marché des nutriments au Vietnam d'ici 2029.

Texte et photo : Quang Châu/CVN