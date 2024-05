Le Vietnam, destination attractive pour les entreprises de Dubaï

Le Vietnam est une destination d’investissement attractive pour les entreprises de Dubaï, aux Émirats arabes unis, désireuses de promouvoir le commerce des marchandises et d’investir dans des domaines tels que la logistique, la finance et la technologie, a-t-on appris d’un forum organisé jeudi 9 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Xuân Anh/VNA/CVN

Décrivant le Vietnam comme attrayant pour les investisseurs et les commerçants de Dubaï, le président-directeur général des Chambres de Dubaï, Mohammad Ali Rashed Lootah, a estimé que le Vietnam possède un fort potentiel de croissance grâce à ses politiques économiques favorables, ses infrastructures solides, sa main-d’œuvre qualifiée et son emplacement stratégique.

Les membres des Chambres de Dubaï ont des opportunités très appréciées au Vietnam et envisagent d’étendre leurs investissements et leurs activités commerciales dans le pays, a-t-il noté.

Il a ajouté que, alors que le Vietnam et les Émirats arabes unis négocient un accord de partenariat économique global, les entreprises de Dubaï souhaitent saisir les opportunités pour stimuler la croissance économique commune. Elles espèrent également que cet accord favorisera le commerce bilatéral et facilitera l’accès des exportateurs vietnamiens aux marchés mondiaux via Dubaï.

Photo : Xuân Anh/VNA/CVN

Selon les Chambres de Dubaï, les produits prometteurs pour les exportations vietnamiennes vers Dubaï comprennent les meubles, les noix, les fruits tropicaux et le café. Parallèlement, les entreprises de Dubaï accordent une grande importance au potentiel d’investissement dans l’agriculture durable, la construction, le tourisme et l’industrie alimentaire au Vietnam.

L’ambassadeur des Émirats arabes unis au Vietnam, Bader Al Matrooshi, a déclaré que les deux pays ont réalisé des progrès importants dans les échanges de délégations dans divers domaines, notamment la promotion commerciale. Les Émirats arabes unis sont le plus grand partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient en matière de produits non pétroliers, avec un commerce bilatéral dépassant les 8 milliards d'USD.

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la mégapole économique du Sud continuera d’aider et de fournir des conditions optimales aux entreprises étrangères, y compris celles des Émirats arabes unis, pour qu’elles puissent réaliser des investissements et des affaires à long terme, contribuant ainsi au développement commun et répondant à la demande des deux parties.

Il a cité des statistiques montrant qu’avec 27 projets valides, les Émirats arabes unis se classent actuellement au 42e rang parmi les 120 pays et territoires investissant à Hô Chi Minh-Ville.

Malgré la situation mondiale complexe, les exportations de la ville vers les Émirats arabes unis ont encore augmenté de plus de 4% pour atteindre près de 340 millions d'USD l’année dernière par rapport à 2022, démontrant les efforts déployés par Hô Chi Minh-Ville et les partenaires des Émirats arabes unis pour contribuer au développement global et substantiel des relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis.

Lâm Nguyên Hai Long, président de l’Association informatique de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le gouvernement vietnamien travaille activement à la rénovation des procédures administratives afin de saisir les opportunités d’un nouvel afflux d’investissements.

Le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier ont également préparé des parcs de logiciels et de haute technologie fournissant une base technologique aux investisseurs.

En outre, les entreprises vietnamiennes devraient également considérer Dubaï comme une passerelle leur permettant d’accéder à d’autres marchés du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et du monde, a-t-il suggéré.

VNA/CVN