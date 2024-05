Hô Chi Minh-Ville

Premier forum technologique international iTech Expo au Vietnam

iTECH EXPO devrait devenir une exposition annuelle. Ce premier événement aura lieu du 10 au 12 juillet 2024 au parc des expositions Sky EXPO Vietnam dans le Parc technologique de Quang Trung (QTSC), à Hô Chi Minh-Ville.

Le forum devrait héberger 500 stands sur une superficie de 50.000 m2, avec 300 fournisseurs nationaux et internationaux en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni, de Chine, de Russie, d'Inde, de Corée, du Japon, de Taïwan (Chine), de Singapour, de Thaïlande, et bien d'autres.

Un certain nombre de localités du pays accompagneront également l'événement, créant de nombreuses opportunités et potentiels de promotion commerciale et d’investissements dans le domaine de la technologie.

Ayant pour thème "Nouvelles technologies pour une nouvelle ère", le forum présentera des technologies de pointe, une transformation numérique révolutionnaire, promouvra le développement mondial de la science, de la technologie et de l'ingénierie et améliorera la connectivité hybride future. Il s'agira de produits, de solutions et d'applications intelligents, innovants et modernes dans 18 domaines et groupes technologiques tendance tels que la 5G, l'IA, l'IoT, l'AR-VR, l'hologramme, la LED, la blockchain, les usines intelligentes et l'agriculture de haute technologie.

Selon Lâm Nguyên Hai Long, président de l'Association des technologies de l'information de Hô Chi Minh-Ville, les points forts de cette iTECH EXPO sont les solutions liés à la technologie d'éclairage intelligent et aux applications de développement urbain, à l'électronique grand public, aux technologies de l'information, ainsi qu'aux équipements de fabrication et composants électroniques.

Le comité d'organisation espère qu'iTECH EXPO deviendra un événement annuel visant à renforcer la marque vietnamienne en Asie du Sud-Est et en Asie.

En plus de présenter des produits technologiques, le forum proposera 12 séminaires spécialisés, 50 rapports technologiques approfondis, rassemblant plus de 300 experts et conférenciers ; 1.000 opportunités de relations commerciales, et 30 signatures de coopération et de transfert de technologie.

Texte et photo : Minh Thu/CVN