De grands groupes de distribution et de vente au détail recherchent des fournisseurs au Vietnam

Photo : CT/CVN

Dans deux semaines, la série d’événements "Connecter la chaîne d’approvisionnement internationale des marchandises 2024" (Vietnam International Sourcing 2024) se déroulera officiellement à Hô Chi Minh-Ville du 6 au 8 juin 2024. Cet événement vise à soutenir plus efficacement les entreprises vietnamiennes dans leurs efforts pour participer plus profondément aux chaînes de production et d’approvisionnement mondiales, en s’adaptant à la tendance croissante de l’intégration économique internationale.

Les dirigeants du département des marchés Europe-Amérique (ministère de l’Industrie et du Commerce) ont déclaré que, avant l’événement "Connecter la chaîne d’approvisionnement internationale des marchandises 2024", de nombreux réseaux de distribution et entreprises étrangères ont exprimé leur intérêt et envoyé des demandes d’y participer. Parmi eux, plusieurs grands distributeurs et détaillants mondiaux participeront pour la première fois à l’événement.

"Les distributeurs de tous les continents ont de grandes attentes quant à la connexion avec les entreprises vietnamiennes lors de cette série d’événements, car ils espèrent trouver davantage de produits phares du Vietnam à introduire dans leurs réseaux de distribution", a déclaré le département des marchés Europe-Amérique.

Pour la première fois, la chaîne de vente au détail chinoise, MINISO, a confirmé sa participation à l’événement, afin d’entrer en contact avec des producteurs et fournisseurs dans divers secteurs : articles ménagers, cosmétiques, aliments, jouets, meubles ou encore artisanat.

Après plus de 10 ans de développement, MINISO est présent dans 105 pays avec plus de 6.400 magasins, y compris sur les marchés américain, britannique, canadien, australien, espagnol, émirati, indien et mexicain, et distribue des produits à plus d’un milliard de clients à travers le monde.

"Nous enverrons des représentants de haut niveau pour rechercher des partenaires durables à travers Vietnam International Sourcing 2024, afin de signer des contrats directs avec des fournisseurs vietnamiens, dans le but d’acheter de grandes quantités de produits de consommation", a déclaré un représentant de MINISO, précisant les produits recherchés : pantoufles, peignes, outils de beauté, tasses en plastique, boîtes de rangement en plastique, jouets en plastique, articles de papeterie, parfums, peluches… pour les distribuer à plus d’un milliard de clients dans le monde.

Selon le département des marchés Europe-Amérique, à la suite du succès de l’édition en 2023, une délégation d’entreprises nordiques a confirmé sa participation à Vietnam International Sourcing 2024 avec un plus grand nombre d’entreprises et une gamme de produits recherchée plus diversifiée. En 2024, les entreprises nordiques chercheront à se connecter avec des entreprises vietnamiennes dans les secteurs suivants : aliments (riz, nouilles lyophilisées, ananas en conserve, maïs miniature en conserve, rouleaux de printemps, ou encore logistique).

Nguyên Thi Hoàng Thuy, conseillère commerciale du Vietnam en Suède et en Europe du Nord, a partagé qu’à la suite de l’édition de 2023, de grands groupes de meubles et d’articles ménagers des marchés nordiques tels que FH (Danemark), IKEA (Suède) ou des entreprises d’importation de produits alimentaires asiatiques comme Scanesia (Norvège), East Asia (Suède)… ont développé une perception plus positive du marché vietnamien et des exportations vietnamiennes. Cela a conduit à la signature de plusieurs contrats juste après l’événement, introduisant de nouveaux produits sur le marché, allant du pain vietnamien surgelé à la papaye verte râpée.

Lors de l’édition de 2024, les entreprises nordiques continueront de chercher des fournisseurs de produits alimentaires et de bois au Vietnam. Cependant, Thuy a souligné que pour les produits alimentaires, les entreprises doivent répondre aux exigences de l’Union européenne telles que la sécurité des produits et les résidus de pesticides, ainsi qu’à des exigences strictes des acheteurs concernant les certifications environnementales et sociales.

"En général, pour tous les types de produits, la tendance à une production et un commerce plus durables et responsables est de plus en plus importante. Cette tendance concerne de nombreux aspects de la chaîne d’approvisionnement, y compris les conditions de travail, l’utilisation de l’eau, la gestion des déchets, la réduction des émissions… Les produits des entreprises seront acceptés par les acheteurs nordiques, s’ils respectent les initiatives de durabilité", a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, AEON de cinq pays a également envoyé des informations sur les produits recherchés lors de la série d’événements de cette année. Selon les organisateurs, AEON, le principal distributeur japonais, enverra des équipes d’acheteurs de cinq pays au Vietnam pour participer à la série d’événements Vietnam International Sourcing 2024 afin de rechercher des fournisseurs potentiels pour ses supermarchés.

Photo : CT/CVN

De même, dans la région Amérique latine, Falabella, actuellement le plus grand détaillant de cette région avec un système de 577 magasins et centres commerciaux opérant au Chili, en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Mexique, au Pérou et en Uruguay, a envoyé en 2023 une équipe d’achat au Vietnam International Sourcing et a immédiatement recherché des partenaires fournisseurs au Vietnam dans le domaine de l’habillement et des équipements sportifs. Ainsi, les produits fabriqués au Vietnam sont proposés directement aux 35 millions de clients réguliers du réseau de magasins de l’entreprise en Amérique latine.

"Cette année, le groupe espère étendre ses achats à des domaines allant du textile et de l’habillement, aux chaussures et aux vêtements de sport, en passant par les appareils électriques et électroménagers", a informé le représentant de Falabella.

Vietnam International Sourcing 2024 aura une taille doublée par rapport à 2023, avec 10.000 m² pour 500 entreprises, représentant différents secteurs de la chaîne d’approvisionnement internationale.

Pendant les trois jours de Vietnam International Sourcing 2024, du 6 au 8 juin 2024, des séminaires spécialisés et des rencontres d’affaires seront organisés, avec la participation de grands groupes tels que AEON, Uniqlo (Japon) ; Walmart, Amazon, Safeway (États-Unis) ; Falabella (Chili) ; Carrefour, Decathlon (France); Central Group (Thaïlande); Coppel (Mexique) ; IKEA (Suède), LuLu (Émirats arabes unis)… ainsi que des acheteurs professionnels pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cette série d’événements vise à mettre en œuvre le projet "Promouvoir la participation directe des entreprises vietnamiennes aux réseaux de distribution étrangers d’ici 2030", approuvé par le Premier ministre.

NDEL/VNA/CVN