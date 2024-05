Les prix des billets d’avion baissent sur plusieurs lignes domestiques

>> Les compagnies aériennes appelées à augmenter la fréquence des vols

>> Billets d'avion "épuisés" pour les vacances du 30 avril au 1er mai

Photo : VNA/CVN

Les compagnies aériennes vietnamiennes proposent des réductions pour la haute saison estivale sur les liaisons intérieures, y compris des billets 0 dông, démontrant que le marché de l’aviation intérieure a maintenu sa compétitivité, a déclaré l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).

Plus précisément, l’aller simple pour la route Hanoï - Hô Chi Minh-Ville coûte 1,5 million de dôngs (58,93 USD). L’aller simple au départ de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers des destinations touristiques telles que Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc est proposé entre plus de 1,1 million et 1,6 million de dôngs.

Selon la CAAV, la hausse des tarifs aériens au cours du premier mois de cette année était due, entre autres, à la hausse des prix du carburant et à l’élargissement de l’écart des taux de change, qui ont exercé une pression sur les activités des transporteurs aériens.

VNA/CVN