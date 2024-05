SIAL Canada 2024 offre de belles opportunités d’exportation

Les entreprises vietnamiennes Thuân Phong (Tufoco) et Sapo DAKLAK ont participé au SIAL Canada 2024, le plus grand salon de l’innovation alimentaire au Canada et en Amérique du Nord, aux côtés des dizaines de milliers d’exposants de plus de 40 pays.