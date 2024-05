Les entreprises devraient veiller à leurs marques dans l’exportation en ligne

Alors que de plus en plus d’entreprises vietnamiennes utilisent les plateformes internationales de commerce électronique telles qu’Amazon, eBay et Alibaba pour élargir leur marché, les experts leur conseillent de prêter davantage attention à la protection de leurs marques dans le cyberespace, notamment dans le cadre des activités d’exportation en ligne.

Un représentant de l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce a déclaré qu’en raison du manque d’attention portée à la protection de la propriété intellectuelle, de nombreuses marques vietnamiennes célèbres ont été abusées par des entreprises étrangères ou enregistrées par leurs concurrents sur les marchés étrangers, par exemple la cigarette Vinataba, le café Trung Nguyên et le riz Nàng Huong.

Selon Amazon Global Selling Vietnam, la sensibilisation des vendeurs vietnamiens à l’importance de créer et de protéger les marques et de protéger les droits de propriété intellectuelle s’est progressivement améliorée. Ces trois dernières années, le nombre d’entreprises vietnamiennes ayant enregistré leurs marques sur le registre des marques d’Amazon (Amazon Brand Registry) a été septuplé et le temps passé entre l’étape de l’enregistrement d’un compte de vente et l’enregistrement d’une marque a été raccourci de 85%.

Certains entreprises vietnamiennes sur Amazon ont veillé à enregistrer leurs marques aux États-Unis, notamment Longevity Sea Grapes, une marque vietnamienne de raisins de mer, et les fruits séchés Nam Huy.

Selon les experts, afin de protéger leurs marques sur les plateformes internationales de commerce électronique, les entreprises vietnamiennes devraient comprendre clairement les réglementations et les procédures d’enregistrement pour la protection des marques dans chaque pays et sur chaque plateforme.

Le représentant de l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique a estimé que les entreprises vietnamiennes souhaitant exporter en ligne via la plateforme Amazon devraient planifier tôt l’enregistrement pour la protection de leur marque. L’Agence a mis en œuvre le programme “Go Export” qui aide les entreprises nationales à enregistrer et à protéger leurs marques ainsi qu’à régler les différends sur le marché international.

Les experts ont souligné que la protection des marques lors des activités d’exportation en ligne via les plateformes de commerce électronique n’est pas seulement une étape stratégique pour protéger les droits et l’image des entreprises vietnamiennes, mais aussi un moyen efficace d’élargir les marchés et d’augmenter les revenus. Ils ont conseillé aux entreprises vietnamiennes de saisir l’opportunité de protéger leurs marques et d’améliorer leur compétitivité ainsi que leur réputation sur les principaux marchés.

