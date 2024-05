Les produits vietnamiens impressionnent les visiteurs du Foodservice Australia 2024

Les produits présentés comprennent des vermicelles et des nouilles séchées, des noix de cajou, du café, du poivre, des noix séchées, des épices, de la sauce chili, de la poudre nutritionnelle, de l’ail noir et des tisanes, entre autres.

Photo: VNA/CVN

Il s’agit d’une activité visant à aider les entreprises de Hanoï à exposer et à présenter leurs biens et services, à promouvoir le commerce et à accroître la présence des marques et produits de Hanoï et du Vietnam en Australie, augmentant ainsi les opportunités d’exporter des produits agricoles, alimentaires et les produits OCOP (À chaque commune, son produit) aux canaux de distribution de ce marché.

Nguyên Phu Hoa, chef de l’Office du commerce du Vietnam en Australie, a déclaré que grâce à des activités de promotion du commerce, les produits agricoles vietnamiens avaient renforcé leur présence en Australie.

Rien qu’en avril, le volume de produits vietnamiens présents dans ce pays a augmenté de près de 80% par rapport à la même période de l’année dernière, certains affichant une croissance exceptionnelle comme le café (près de 300%) et les noix de cajou (42%).

En marge du salon, les entreprises de Hanoi ont également participé à des forums, des conférences et des séminaires, pour mettre à jour des connaissances de promotion des produits par les marques internationales et des tendances actuelles en matière d’aliments et de boissons en Australie et dans le monde.

Le 18 mai, une conférence sur la promotion du commerce et des investissements entre Hanoï et les entreprises australiennes a également eu lieu. Lors de l’événement, des représentants de plusieurs entreprises vietnamiennes et australiennes ont signé des protocoles d’accord sur la coopération.

VNA/CVN