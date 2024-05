Dynamiser la coopération Vietnam - Australie dans le secteur de la construction

Le Forum Vietnam - Australie sur l’exportation de matériaux de construction et la coopération dans les secteurs de la construction et de l’immobilier 2024 s’est récemment déroulé à Sydney.

L'événement a offert l’opportunité aux entreprises vietnamiennes de se connecter et de créer des liens de coopération et d’investissement avec des promoteurs immobiliers et des entreprises de construction australiennes.

Le forum a attiré la participation de plus de 120 délégués, y compris des représentants de l’ambassade du Vietnam en Australie, de Business NSW, d’associations, d’entreprises et d’experts vietnamiens et australiens.

Des fabricants vietnamiens ont présenté les produits et technologies de matériaux de construction avancés du Vietnam, affirmant leur qualité et leur compétitivité sur le marché international.

Grame Bartty, conseiller en commerce international à Business NSW, a souligné que la demande de logements en Australie s’élève à 1,2 million d’unités et à 320.000 unités dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud. Il s’agit d’une "opportunité en or" pour les entreprises vietnamiennes d’exporter des matériaux de construction vers ce marché, a-t-il estimé.

Dans le cadre du forum, Viettel Construction et HBC Build Australia ont signé un accord pour l’achat de matériaux de construction pour l’hôtel Ramada Sky et un projet de logement pour les personnes âgées de plus de 50 ans dans la ville de Warwick, dans l’État du Queensland, en Australie.

