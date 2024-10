Le Vietnam vise à attirer 40 milliards d'USD des investissements directs étrangers

Le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement) a indiqué qu'en neuf mois les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint plus de 24,78 milliards d'USD, soit une augmentation de 11,6% par rapport à la même période en 2023. Une tendance positive qui montre toute l'attraction du Vietnam.

Sur ce seul mois de septembre, ce chiffre s'élevait à plus de 4,26 milliards d'USD, soit 17,2% du total des IDE au Vietnam en neuf mois. Des localités comme Bac Ninh (Nord), Binh Duong, Dông Nai (Sud)... ont publié leur plan provincial et organisé ces jours-ci des activités visant à attirer de nouveaux investissements. Lors de ces événements, de nombreux projets ont été autorisés ou élargis.

Selon le Département des investissements étrangers, en septembre, il y a eu trois grands projets d'ajustement du capital, contribuant à porter le capital d'investissement total en neuf mois à plus de 7,64 milliards d'USD, soit une augmentation de 48,1% en variation annuelle.

Le plus grand d'entre eux est un projet immobilier à Bac Ninh pour lequel une augmentation de capital de 998 millions d'USD a été demandée, portant le capital d'investissement total à plus de 1,066 milliards d'USD. Il s'agit du deuxième projet d'un milliard d'USD ou plus à "atterrir" au Vietnam cette année, après le projet d'augmentation de capital de 1,07 milliard d'USD du fabricant de semi-conducteurs Amkor.

"La capacité d'attraction des investissements étrangers est un point positif de l'économie vietnamienne", a déclaré le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Trân Quôc Phuong lors de la récente session plénière de la commission économique de l'Assemblée nationale.

Domaines industriels pionniers

Au-delà des chiffres généraux en hausse, le point positif est que le Vietnam arrive aujourd'hui à attirer des investissements étrangers d'importance dans des domaines industriels pionniers.

Dans un rapport sur l'attraction des IDE au cours des neuf premiers mois, le Département des investissements étrangers a souligné que de nombreux grands projets dans les domaines des semi-conducteurs et de l'énergie (production de batteries, cellules photovoltaïques, barres de silicium), de la fabrication de composants, des produits électroniques et des produits à haute valeur ajoutée avaient reçu de nouveaux investissements et/ou une augmentation de capitaux.

Outre le projet d'augmentation de capital d'Amkor, on peut citer le projet d'usine Foxconn Bac Ninh FCPV du groupe Foxconn, d’un investissement de 383,3 millions d'USD ; Goertek Nam Son - Projet d'usine Hap Linh pour la fabrication de produits électroniques, d'équipements de réseau et de produits audio multimédia, de 280 millions d'USD.

Les évolutions récentes montrent également que de nombreuses entreprises technologiques sont intéressées à investir au Vietnam. Lors de la Journée d’innovation du Vietnam 2024, de grandes entreprises technologiques mondiales, telles que NVIDIA, Qualcomm, Intel, AMD, Samsung, Meta... se sont engagées à investir et à soutenir le Vietnam dans le développement des domaines des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'innovation.

Le groupe Meta élargira la production des derniers appareils de réalité virtuelle mixte au Vietnam en 2025. Cela devrait créer environ 1.000 emplois au Vietnam, a annoncé le président des affaires extérieures mondiales du groupe Meta, Nick Clegg.

Auparavant, le groupe Samsung avait également prévu d'investir 1,8 milliard d'USD supplémentaires dans une usine d'écrans LED à Bac Ninh.

En neuf mois, le total des investissements étrangers enregistrés a atteint plus de 24,78 milliards d'USD, en augmentation de 11,6% par rapport à la même période en 2023.

