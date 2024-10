Le Vietnam poursuivra ses consultations avec le Laos et le Cambodge pour promouvoir une coopération approfondie et substantielle

Les relations de solidarité, d'amitié et de confiance entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge constituent un bien précieux pour les trois nations, a déclaré Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors de la conférence de presse régulière de ce ministère tenue jeudi 17 octobre à Hanoï.

>> Ouverture d'une foire-expo sur le commerce, l'investissement et le tourisme du Triangle de développement

>> Le Vietnam appelle à une percée dans la coopération Cambodge - Laos - Vietnam

>> Renforcer la coopération du Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam

>> Forum de coopération des localités du Vietnam, du Laos, de la Thaïlande et du Cambodge

Photo: VNA/CVN

En réponse aux questions de correspondants concernant le retrait du Cambodge du mécanisme de coopération du Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam (CLV), Pham Thu Hang a souligné que le Vietnam, le Laos et le Cambodge disposaient de plusieurs mécanismes de coopération, dont le Triangle de développement CLV.

Chaque mécanisme apporte ses propres valeurs et ses contributions spécifiques à la coopération d’amitié et au développement des trois pays, a-t-elle dit.

Elle a affirmé qu’au cours des 25 dernières années, la coopération dans le cadre du Triangle de développement CLV avait contribué à promouvoir les relations traditionnelles, la coopération économique et commerciale, les échanges entre les peuples, à réduire les écarts de développement et à améliorer les conditions de vie des populations dans les zones frontalières et au sein des trois pays.

Elle a déclaré que le Vietnam continuerait de mener des consultations avec le Laos et le Cambodge en vue de promouvoir une coopération approfondie, étendue, substantielle et efficace entre les trois pays, conformément aux exigences de développement de la nouvelle période, au bénéfice des peuples des trois nations, de la Communauté de l'ASEAN, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans la région.

Concernant la position du ministère des Affaires étrangères face aux tensions dans la péninsule coréenne, Pham Thu Hang a exhorté les parties à faire preuve de retenue, à éviter toute escalade des tensions et à poursuivre le dialogue, en tenant compte des préoccupations et des intérêts de chacune, ainsi que des intérêts communs de la région et du monde, afin de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne, dans la région et dans le monde.

VNA/CVN