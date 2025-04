Report des taxes américaines : les entreprises vietnamiennes proposent des mesures

Pour limiter les impacts indésirables, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont profité de l’opportunité offerte par le report de 90 jours de l’application des droits de douane américains pour proposer et recommander des solutions supplémentaires à court et à long terme. Sur un plan positif, cela représente une occasion de réformer la production.

De nombreux experts affirment que les États-Unis sont, et resteront, un grand marché pour le Vietnam, avec un important potentiel de développement.

S’adressant au journal Tuoi Tre (Jeunesse) le 20 avril, Nguyên Thanh Binh, président de l’Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), a déclaré que le chiffre d’affaires des exportations vers les États-Unis au cours en janvier 2025 avait augmenté de plus de 60% par rapport à la même période de l’année dernière. Conscientes de l’importance de ce marché, les entreprises ont proposé diverses solutions.

La Vinafruit a récemment organisé de nombreuses réunions afin de recueillir les avis des entreprises sur les propositions à soumettre au gouvernement, selon Nguyên Thanh Binh.

Outre la diversification des marchés, chaque entreprise a élaboré ses propres mesures. L’association envisage de recommander au gouvernement de soutenir la promotion de nouveaux marchés, de proposer des mesures fiscales avantageuses, de réduire les taux d’intérêt bancaires, d’allonger les échéances de prêts, etc., afin d’aider les entreprises à faire face en cas de difficultés dans l’écoulement des produits.

Nguyên Thanh Binh a également indiqué qu’en plus des solutions à long terme, de nombreuses entreprises avaient profité du délai de 90 jours pour travailler avec leurs partenaires afin d’accroître leurs exportations, évitant des taxes plus élevées dans l’éventualité d’un échec des négociations.

Du côté de l’Association de la noix de cajou du Vietnam (Vinacas), Trân Van Hiêp, son vice-président, a souligné que plusieurs produits agricoles bénéficient d’une certaine priorité de la part de l’État dans les négociations avec l’administration américaine pour obtenir les taux de droits les plus bas. Toutefois, à long terme, les entreprises doivent faire preuve d’initiative pour se protéger.

La Vinacas soutient activement les entreprises dans leur recherche de nouveaux marchés. Outre les marchés émergents comme le Japon et l’Europe, l’association cherche à promouvoir les exportations de noix de cajou vers l’Australie. Concernant le marché chinois, qui importe principalement des noix de cajou non décortiquées, de nombreuses entreprises vietnamiennes renforcent également leur présence.

Trân Van Hiêp a précisé que la diversification des marchés implique aussi une diversification des produits afin de répondre aux goûts spécifiques des consommateurs. Actuellement, les produits à base de noix de cajou à forte valeur ajoutée représentent moins de 10% du chiffre d’affaires à l’exportation. Ainsi, de nombreuses entreprises investissent dans de nouvelles lignes de production pour accroître leur capacité de transformation.

Parallèlement, un représentant de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers a déclaré que les entreprises recherchent d’urgence des sources de matières premières à bon prix pour améliorer leur compétitivité, et examinent les codes de produits susceptibles de bénéficier de tarifs préférentiels des États-Unis, et explorent de nouveaux marchés à fort potentiel comme l’Inde, la République de Corée, le Japon et l’Europe.

