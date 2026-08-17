Tân Trào valorise son patrimoine historique à travers la Fête de l’Indépendance

Chaque mois d’août, la commune de Tân Trào, dans la province de Tuyên Quang, accueille de nombreux visiteurs venus rendre hommage aux lieux liés à la Révolution d’Août 1945. Sous le toit de la maison communale et près du banian historique, les récits de l’automne historique sont rappelés, tandis que la localité cherche à construire une identité culturelle et touristique autour de la Fête de l’Indépendance.

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Photo : VNA/CVN

En juin 1945, Tân Trào fut choisie par le Comité central du Parti et le Président Hô Chi Minh comme capitale de la Zone libérée avant la Révolution d’Août. Les 16 et 17 août 1945, le Congrès national, réuni à la maison communale de Tân Trào, approuva la décision de lancer l’insurrection générale. Il adopta les dix grandes orientations du Viêt Minh, choisit le drapeau national et l’hymne national. Le Congrès élut également le Comité de libération nationale, présidé par Hô Chi Minh.

Le 16 août 1945, le général Vo Nguyên Giap, au nom du Comité de l’insurrection générale, lut l’Ordre militaire N°1 et conduisit les forces de libération vers Thai Nguyên. Quelques jours plus tard, le mouvement révolutionnaire s’étendit à l’ensemble du pays. Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, à Hanoï, le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam.

Le vice-président permanent du Comité populaire de la commune de Tân Trào, Hoàng Van Canh, rappelle que des lieux tels que la maison communale de Tân Trào, le banian de Tân Trào, la cabane de Na Nua et la maison communale de Hông Thai représentent un patrimoine spirituel inestimable. La Fête de l’Indépendance est l’occasion de rappeler la tradition révolutionnaire et de rendre hommage au Président Hô Chi Minh, aux anciens dirigeants révolutionnaires et à ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays, a souligné le responsable.

L’édition 2026 de la Fête de Tân Trào pour l’Indépendance s’est déroule du 8 au 16 août, à l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, proposant des activités culturelles, sportives et des jeux populaires pour les habitants locaux et aux visiteurs.

Duong Minh Tuân, président du Comité populaire communal, souligne que la préservation des vestiges historiques, conjuguée au développement d’un tourisme durable, constitue une orientation prioritaire. La commune coopère avec les services spécialisés pour protéger et restaurer le réseau de monuments, tout en préservant l’authenticité des lieux. Les autorités modernisent également les méthodes de présentation, en privilégiant les expériences interactives, les récits historiques et l’intégration des technologies numériques afin de faciliter l’accès à l’histoire pour les jeunes générations.

La commune encourage et accompagne par ailleurs les habitants à devenir des acteurs à part entière du développement touristique, notamment à travers les hébergements chez l’habitant, la restauration, les produits OCOP et artisanaux, les spectacles folkloriques et les services destinés aux visiteurs. Des formations sont également proposées sur l’accueil, la communication, la protection de l’environnement, etc. Chaque habitant est ainsi appelé à devenir un "ambassadeur" de sa localité, en contribuant à faire connaître son histoire, à préserver sa culture et son patrimoine et à valoriser durablement leurs richesses.

VNA/CVN