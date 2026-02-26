Ouverture de la Fête printanière de Yên Tu 2026

La province de Quang Ninh (Nord-Est) a organisé ce jeudi 26 février, correspondant au 10ᵉ jour du premier mois lunaire, la cérémonie d’ouverture de la Fête printanière de Yên Tu 2026.

L'événement historique marque la toute première saison festive depuis l’inscription officielle de l’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son - Kiêp Bac sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette reconnaissance confirme la place de ce haut lieu spirituel sur la carte du patrimoine de l’humanité.

Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire provincial, Bùi Van Khang, a souligné que Yên Tu n’était pas seulement un point de convergence des énergies sacrées de la nation, mais aussi le berceau des valeurs singulières du bouddhisme vietnamien.

La Fête printanière 2026 ne se limite pas à l’ouverture d’une saison festive : elle affirme la position et l’envergure de Yên Tu sur la carte mondiale du patrimoine culturel, a déclaré le dirigeant provincial. Il a ajouté que le statut de patrimoine mondial implique des exigences accrues en matière d’organisation, de gestion et de préservation de l’espace culturel, ainsi qu’un développement du tourisme spirituel étroitement associé à la conservation et à la valorisation des valeurs patrimoniales.

Partageant cet avis, Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, s’est dit impressionné par la vitalité du paysage spirituel de Yên Tu. Selon lui, l’inscription de Yên Tu constitue une reconnaissance, par la communauté internationale, de la profondeur historique et de la richesse culturelle de cette terre. L’UNESCO s’engage à poursuivre son accompagnement technique afin de garantir une gestion harmonieuse entre conservation et développement, a-t-il affirmé.

Le festival de Yên Tu est le plus grand festival printanier de la province de Quang Ninh. Il se déroule durant les trois premiers mois de l’année lunaire et est devenu un rendez-vous incontournable pour les touristes vietnamiens et étrangers.

Selon les statistiques, durant les neuf jours des congés du Têt (du 14 au 22 février), le site de Yên Tu a accueilli environ 171.000 visiteurs, soit une augmentation de 2,2 fois par rapport à la même période en 2025.

La montagne Yên Tu est étroitement liée au nom du roi-moine Trân Nhân Tông (1258-1308) qui a vaincu à deux reprises les envahisseurs mongols au cours de son règne de 15 ans.

Le roi passa le reste de sa vie sur la montagne Yên Tu à pratiquer et à diffuser le bouddhisme. Il y fonda la première école vietnamienne de bouddhisme, appelée Thiên Tông, ou zen Truc Lâm Yên Tu. Culminant à 1.068 m d’altitude et s’étendant sur près de 20.000 ha, le site est considéré comme la capitale du bouddhisme vietnamien.

Yên Tu a été reconnu site national de reliques spéciales en 2013. Il abrite des dizaines de pagodes, des centaines de tours et des milliers de reliques anciennes, porteuses des valeurs spirituelles et de la pensée de la secte zen Truc Lâm Yên Tu, ainsi que de la brillante culture de la période du Dai Viêt.

