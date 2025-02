La pagode Tam Chuc en fête dans la province de Hà Nam

>> À la découverte du monastère zen Trúc Lâm de Yên Tu à Quang Ninh



>> Ouverture de la fête de la pagode Huong Tich à Hà Tinh

>> Ouverture de la Fête de la pagode des Parfums

Des rituels d’offrande d’encens pour prier pour la paix nationale, un temps favorable, une récolte abondante et le bonheur du peuple ont été menés sous la présidence du vénérable Thich Thanh Nhiêu, vice-président permanent de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) et abbé de la pagode Tam Chuc

Photo: VNA/CVN

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a profité de l’occasion pour remettre à Ha Nam les prix de «Première destination touristique émergente d'Asie» et de «Réalisation spéciale» pour 2024 des World Travel Awards.

Lors de son discours, le président du Comité populaire provincial Truong Quôc Huy a souligné que le complexe de la pagode Tam Chuc est un patrimoine typique et unique avec des valeurs exceptionnelles et des ressources touristiques diverses, particulièrement attrayantes en raison de ses paysages naturels et de ses valeurs culturelles.

Avec son infrastructure complète et ses services de haute qualité, le site touristique est devenu une destination charmante, créant un point fort pour l’industrie touristique de Hà Nam, a-t-il déclaré.

Promouvoir les belles traditions

Le festival, qui se tient le 12e jour du premier mois lunaire chaque année, vise à préserver et à promouvoir les belles traditions et valeurs culturelles, et à diffuser largement les images de la terre et des hommes de Hà Nam, contribuant ainsi au développement durable du tourisme, a-t-il indiqué.

Le complexe de la pagode Tam Chuc attire les pèlerins et les touristes qui viennent contempler l’architecture unique, profiter du paysage spectaculaire et en apprendre davantage sur le bouddhisme. Le site se trouve sur les fondations d’une ancienne pagode Tam Chuc datant de la dynastie Dinh il y a plus de 1.000 ans.

Depuis le quai, les touristes montent à bord de bateaux aux toits conçus comme ceux des temples traditionnels pour atteindre la zone principale. En chemin, ils peuvent profiter de la vue sur le lac Luc Nhac (six cloches). Le lac comprend six îles, dont la légende dit qu’elles sont six cloches descendues du ciel.

Le complexe couvre plus de 5.100 ha, dont la pagode occupe 144 ha divisés en plusieurs parties, telles que la pagode de Jade au sommet de la montagne That Tinh (sept étoiles), le temple Tam Chuc et la pagode Tam Thê (la salle principale du Bouddha des trois temps).

Non seulement réputé pour son importance archéologique, le site préserve également des valeurs culturelles immatérielles à travers des festivals, des légendes et des traces bouddhistes, reflétant le lien profond entre la culture, la croyance et l’histoire. Il est développé de manière durable, préservant l’écosystème naturel et les valeurs culturelles spirituelles. Le paysage de lacs, de montagnes et de forêts vierges a créé un voyage unique d’expérience et de pèlerinage spirituel..

VNA/CVN