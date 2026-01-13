Sanae Takaichi envisage de dissoudre la Chambre basse

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclaré à un haut responsable du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) qu'elle envisageait de dissoudre la Chambre des représentants lors de la session ordinaire de la Diète (Parlement japonais) qui s'ouvrira le 23 janvier et de convoquer des élections anticipées, a rapporté le 13 janvier l'agence Kyodo News, citant une source proche du dossier.

Selon le reportage, la Première ministre devrait faire une annonce officielle prochainement. Si la Chambre basse est dissoute, deux calendriers sont possibles pour les élections anticipées : l'un avec une campagne officielle débutant le 27 janvier et un scrutin le 8 février, l'autre avec une campagne débutant le 3 février et un scrutin le 15 février.

Le soutien de l'opinion publique au gouvernement de Mme Takaichi est resté à un niveau relativement élevé dans les récents sondages d'opinion réalisés par les principaux médias, ce qui a alimenté les appels au sein du PLD en faveur d'une dissolution anticipée et d'élections générales, selon le reportage.

Depuis son entrée en fonction, Mme Takaichi a souligné à plusieurs reprises que les questions liées aux moyens de subsistance, notamment les mesures visant à faire face à la hausse des prix, doivent être considérées comme prioritaires.

Toutefois, si la Chambre basse est dissoute au début de la session ordinaire de la Diète, l'adoption du budget 2026 pourrait être reportée à avril ou plus tard, ont averti de nombreux médias japonais.

Dans ce cas, le gouvernement pourrait être contraint d'élaborer un budget provisoire pour maintenir les opérations budgétaires, une mesure qui devrait avoir un impact significatif sur les moyens de subsistance de la population.

La décision de Mme Takaichi a suscité des critiques soutenues au sein du PLD et des partis d'opposition, qui affirment qu'elle est revenue sur ses promesses antérieures et qu'elle a fait passer les intérêts du Parti avant ceux du public.

