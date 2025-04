Le Vietnam veut diversifier ses marchés agricoles

Face à l'escalade des tensions commerciales et à la montée du protectionnisme, les ministères de l'Industrie et du Commerce ainsi que de l'Agriculture et de l’Environnement ont identifié la diversification des marchés d'exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques comme une priorité. L’objectif est d’améliorer la qualité des produits afin de faciliter leur accès à de nouveaux marchés prometteurs.

Selon le ministère de l'Agriculture et de l’Environnement, les exportations vietnamiennes sont inévitablement affectées par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et l’adoption de politiques tarifaires unilatérales par certaines grandes économies. Toutefois, ces défis constituent une opportunité pour réorienter la stratégie vers les marchés émergents à fort potentiel.

L’Asie du Sud-Est demeure un débouché essentiel pour les produits agricoles vietnamiens. En 2024, les Philippines sont restées le principal importateur de riz du Vietnam avec 3,6 millions de tonnes, représentant 40% du total des exportations de riz. Parallèlement, l'Union européenne (UE) est devenue le troisième marché d’exportation du Vietnam depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) en août 2020. Grâce aux tarifs préférentiels, les produits tels que le riz, le café et les produits aquatiques vietnamiens ont connu une progression notable. En 2024, les exportations vers l’UE ont atteint 51,7 milliards de dollars, soit une hausse de 18,5% par rapport à 2023.

Le Japon et la République de Corée privilégient également les produits vietnamiens pour leur qualité, notamment le riz, le café, les fruits tropicaux et le poivre.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a indiqué que son ministère encourage activement les entreprises à s’orienter vers le Moyen-Orient et les marchés islamiques, caractérisés par une demande croissante de produits transformés, de fruits et de produits aquatiques. Il a souligné le potentiel considérable des produits certifiés Halal, notamment le riz, les produits aquatiques et les aliments transformés.

Nguyên Hoài Nam, secrétaire général adjoint de l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), a précisé que le thon et le pangasius vietnamiens représentent une part importante des importations de produits aquatiques au Moyen-Orient.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Afrique, l’Inde et l’Amérique latine représentent également des marchés émergents prometteurs grâce à leur forte population et à une demande alimentaire en hausse. Ces marchés offrent des opportunités dans des segments tels que les produits transformés, les fruits tropicaux, le riz et les produits aquatiques.

S’adapter aux exigences des marchés

L’expansion vers les marchés émergents permettrait de réduire la dépendance du Vietnam vis-à-vis de ses partenaires traditionnels comme la Chine et les États-Unis. Toutefois, chaque nouveau marché implique aussi ses propres exigences.

Ngô Xuân Nam, directeur adjoint de l’Autorité vietnamienne SPS, a souligné que les pays comme le Japon, la République de Corée et les membres de l’UE imposent des normes de qualité strictes et des protocoles de production rigoureux. Les entreprises vietnamiennes doivent donc moderniser leurs processus pour y répondre.

S’agissant du Moyen-Orient, où la majorité des consommateurs sont musulmans, la conformité aux normes Halal est impérative pour garantir une pénétration efficace du marché.

VNA/CVN