Ta Van figure parmi les meilleurs villages de montagne d’Asie

Dans un récent article sur les plus belles destinations de villages perchés en Asie, de l’Himalaya aux sommets brumeux de l’Asie du Sud-Est, le South China Morning Post (SCMP) a classé le village de Ta Van à la cinquième place, saluant son cadre paisible, sa culture authentique et son hospitalité chaleureuse.

Photo : CTV/CVN

À environ 12 km de la ville animée de Sa Pa, dans le Nord du Vietnam, le village de Ta Van offre une escapade sereine aux voyageurs en quête d’une ambiance montagnarde authentique.

Niché dans une vallée verdoyante, ce hameau photogénique abrite les Giáy et les H’mông, dont les maisons traditionnelles sur pilotis parsèment le paysage, a écrit Tim Pile qui a visité plus de 100 pays.

Encadrées par des sommets escarpés, les rizières s’accrochent aux flancs des collines, leurs couleurs changeant au fil des saisons. Des sentiers paisibles traversent des bambouseraies murmurantes et longent des cascades, a-t-il décrit.

L’hébergement chez l’habitant, comme au Ta Van Heaven Homestay, où les chambres sont proposées à partir de 18 dollars par nuit, offre des repas copieux faits maison et une hospitalité authentique, ajoute l’article.

Contrairement au village voisin de Cat Cat, plus animé et plus commercial, Ta Van vit au rythme tranquille, idéal pour ceux qui souhaitent échapper à la foule et s’immerger dans la richesse culturelle et paysagère du Vietnam.

Le SCMP suggère aux visiteurs de louer des motos pour environ 8 à 12 dollars par jour auprès d’agences comme Trekking Sapa pour explorer davantage la région.

Photo : SCMP/CVN

Top 6 des villages d’altitude à visiter en Asie

Les villages asiatiques perchés sur les hauteurs offrent des paysages spectaculaires, des panoramas fascinants et des techniques agricoles ancestrales. Le riz est cultivé sur des terrasses escarpées, les maisons sont construites pour résister aux intempéries et les traditions locales perdurent, voire prospèrent, loin de l’agitation de la ville.

En tête de liste se trouve Mae Kampong, en Thaïlande, un village aéré niché au cœur de collines vallonnées, situé à environ une heure de route à l’est de Chiang Mai, dans le nord du pays. Les autres destinations figurant dans le Top 6 sont Hundar (Inde), Ella (Sri Lanka), Huangling (Chine), le village de Ta Van (Vietnam) et Shirakawa (Japon).

Accès par une route sinueuse, un sentier forestier ou un téléphérique, chacun de ces six villages invite les voyageurs à ralentir, à respirer profondément et à découvrir des modes de vie façonnés par l’altitude, le patrimoine et un cadre unique.

VNA/CVN