Le typhon Fung-Wong provoque d'importants dégâts économiques aux Philippines

Après avoir balayé le Nord et le Centre des Philippines avec des vents atteignant 230 km/h, le typhon Fung-Wong a quitté l'île de Luzon le matin du 10 novembre en direction de la Mer Orientale, causant de graves pertes économiques et perturbant le commerce, les transports et les infrastructures énergétiques du pays.

>> La "super-typhon" Fung-wong touche terre aux Philippines, au moins deux morts

>> Le super typhon Phuong Hoàng s’apprête à entrer en Mer Orientale

Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir balayé le Nord et le Centre des Philippines avec des vents atteignant 230 km/h, le typhon Fung-Wong a quitté l'île de Luzon le matin du 10 novembre en direction de la Mer Orientale, causant de graves pertes économiques et perturbant le commerce, les transports et les infrastructures énergétiques du pays.

Selon l'Administration philippine des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques (PAGASA), la tempête a touché terre dans la province d'Aurora le soir du 9 novembre avec des vents soutenus de 185 km/h, provoquant de fortes pluies, des glissements de terrain et des coupures de courant généralisées. On dénombre au moins deux morts, plus de 1,4 million de personnes évacuées et plus de 300.000 personnes toujours hébergées dans des abris temporaires. Plus de 1.000 maisons ont été endommagées et des centaines de villages ont été inondés.

Le gouvernement philippin a signalé d'importantes perturbations des chaînes d'approvisionnement à Luçon, principal centre de production et de commerce du pays. Plus de 400 vols ont été annulés, des ports et des axes routiers majeurs ont été bloqués par des glissements de terrain et des inondations, et des coupures de courant ont contraint de nombreuses usines et zones industrielles à interrompre leurs activités.

Le ministère de l'Énergie estime que des centaines de milliers de foyers et d'entreprises ont été touchés par les coupures d'électricité. La Banque centrale des Philippines surveille l'impact de la tempête sur l'inflation, notamment sur les prix des produits alimentaires et de l'énergie.

Cette catastrophe survient peu après le passage du typhon Kalmaegi, qui a frappé le centre des Philippines, faisant des centaines de morts et entraînant la déclaration de l'état d'urgence national. Les autorités ont également fermé les écoles et les bureaux et annulé les vols les 9 et 10 novembre par mesure de sécurité.

Selon les premières estimations de ReliefWeb, les dégâts matériels causés par Kalmaegi et Fung-Wong s'élèvent à 292.000 dollars américains, et les pertes agricoles à 184.000 dollars américains, affectant plus de 600 agriculteurs et pêcheurs et 460 ha de terres agricoles. L'évaluation de l'impact total du typhon Fung-Wong se poursuit.

Fung-Wong est le 21e typhon à frapper les Philippines cette année, illustrant la tendance à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes dans le Pacifique Ouest, conséquence du réchauffement des océans.

VNA/CVN