Philippines : le bilan des deux violentes tempêtes s'élève à 250 morts

Le bilan des deux tempêtes successives qui ont frappé les Philippines au cours de la semaine dernière s'élève désormais à 250 morts, tandis que des millions de personnes ont été déplacées, ont annoncé mardi 11 novembre les autorités.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Conseil national de gestion et de réduction des risques de catastrophes (NDRRMC) a indiqué mardi 11 novembre que le typhon Kalmaegi, qui a touché terre le 4 novembre, a provoqué des inondations massives et des coulées de boue dans le centre des Philippines, faisant 232 morts et 112 disparus.

La plupart des victimes ont été signalées dans la province de Cebu (Centre), qui se remet encore d'un séisme de magnitude 6,9 survenu le 30 septembre, a déclaré le NDRRMC.

Toujours mardi 11 novembre, le Bureau de la protection civile a mentionné que le super typhon Fung-wong, qui a frappé l'île de Luçon dimanche 9 novembre, a tué au moins 18 personnes.

Les deux tempêtes ont déplacé des millions d'habitants et détruit des maisons, des fermes et des infrastructures clés, y compris des routes et des ponts, ont déclaré des responsables.

Fung-wong est le 21e cyclone tropical à frapper les Philippines depuis le début de cette année, dépassant ainsi la moyenne annuelle du pays qui est de 20 tempêtes.

Xinhua/VNA/CVN