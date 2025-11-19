Le Premier ministre se recueille au Mémorial du martyr en Algérie

Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, s’est recueilli le 19 novembre au Mémorial du martyr, a visité le Musée national de l’armée et a participé au lancement de l’édition arabe du livre Diên Biên Phu , écrit par le légendaire général vietnamien Vo Nguyên Giap.

Photo : VNA/CVN

Le monument, connu en arabe sous le nom de Maqam Echahid, est un symbole national inauguré en 1982 pour commémorer le 20e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie (1962-1982) et honorer la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la liberté du pays.

Le Musée national de l’armée abrite près de 8.000 objets et documents retraçant l’histoire militaire de l’Algérie, de la préhistoire à nos jours. Parmi ses expositions figure une liste des pays ayant reconnu en premier le gouvernement provisoire de la République algérienne, dont le Vietnam.

Le musée présente également de nombreuses expositions consacrées au Vietnam, notamment à sa lutte pour la libération nationale et aux liens unissant les deux nations.

Lors de sa visite du musée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les nombreuses similitudes entre le Vietnam et l’Algérie malgré la distance géographique, en particulier leurs luttes pour l’indépendance.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que les deux pays entretiennent une amitié et une solidarité de longue date et les a exhortés à puiser dans cet esprit pour impulser le développement national dans cette nouvelle ère.

Au musée, le chef du gouvernement a également assisté à la présentation de la version arabe du livre Diên Biên Phu. Cet ouvrage a été écrit par le général Vo Nguyên Giap, qui commanda la campagne de Diên Biên Phu le 7 mai 1954, un événement décisif pour le Parti communiste, l’armée et le peuple vietnamien dans leur résistance contre colonialisme français.

L’ouvrage a été réédité à plusieurs reprises, l’auteur le révisant et l’améliorant à chaque édition. La dernière édition vietnamienne date de 2024, tandis que la nouvelle version arabe intègre des contenus actualisés, notamment des articles et des documents historiques supplémentaires sur la campagne de Diên Biên Phu, compilés par le fils de l’auteur, Vo Hông Nam.

La publication et la diffusion de l’édition arabe en Algérie témoignent du profond respect et des liens étroits qui unissent les deux peuples, forgés dans leurs luttes communes pour l’indépendance et la défense de la souveraineté nationale.

VNA/CVN