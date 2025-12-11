Suisse : la Banque centrale laisse inchangé son taux d’intérêt directeur à 0%

La Banque centrale suisse a comme prévu laissé jeudi 11 décembre son taux d'intérêt directeur inchangé à 0% et a légèrement ajusté ses prévisions de croissance, notant que "l'incertitude s'est quelque peu dissipée" même si elle reste "significative".

La Banque centrale suisse, première grande banque centrale occidentale à baisser ses taux

La Banque nationale suisse (BNS) table désormais sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse de près de 1,5% pour 2025 (contre 1% à 1,5% auparavant), a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Les perspectives économiques de la Suisse se sont quelque peu améliorées à la suite de la baisse des droits de douane américains", a indiqué la BNS dans un communiqué.

Mercredi 10 décebre, le ministre de l'économie Guy Parmelin a annoncé l'entrée en vigueur de l'allégement des droits de douane à 15% comme négocié dans le projet d'accord avec les États-Unis, au grand soulagement des entreprises helvétiques qui devaient composer depuis août avec des droits de douane de 39%.

"La principale incertitude pesant sur les perspectives économiques en Suisse est l'évolution de l'économie mondiale", selon la BNS qui est cependant restée prudente pour 2026.

Alors qu'elle avait dit en septembre s'attendre à une progression du PIB "d'à peine 1%" en 2026, elle l'attend désormais à "environ 1%", selon le communiqué.

Elle a par ailleurs laissé sa prévision d'inflation inchangée pour 2025 à 0,2%, mais l'a abaissé à 0,3% pour 2026 (contre 0,5% auparavant) et à 0,6% pour 2027 (contre 0,7% précédemment).

Ce maintien du taux directeur à 0% avait donc amplement été anticipé compte tenu de la très faible inflation en Suisse qui s'était limitée à 0,1% sur un an en octobre et à 0% en novembre.

Les 20 économistes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient tous, sans exception, à ce qu’il reste à 0%.

