Le PM Pham Minh Chinh participe au Forum d'affaires Pologne - Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors du forum, le ministre polonais du Développement économique et de la Technologie, Krzysztof Paszyk, et le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, ont passé en revue la situation de la coopération économique ; présenté le potentiel et les besoins de coopération et d’investissement ; proposé des tâches et des solutions pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays ainsi que les domaines de coopération dans lesquels une partie a des atouts et l’autre a des besoins.

S'exprimant lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu’après 75 ans, les relations entre le Vietnam et la Pologne avaient connu de nombreux succès, mais il restait encore beaucoup de travail à faire pour consolider et renforcer davantage ces relations.

Il a déclaré que les deux pays mettaient en oeuvre de nombreux mécanismes de coopération tels que la participation conjointe à l'Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA), la ratification prochaine de l'Accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA), la promotion de la participation de la Pologne au Traité d'amitié et de coopération de l’ASEAN.... Donc, le dirigeant vietnamien a proposé que les entreprises profitent et exploitent ces mécanismes de coopération pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays.

Politiques d'investissement prioritaires

Estimant que les relations économiques n’étaient pas à la hauteur des relations bilatérales, Pham Minh Chinh a suggéré que les entreprises des deux pays renforcent leurs liens et partagent des expériences ; identifient les domaines de coopération prioritaires. Il a déclaré que le gouvernement guiderait, créerait des mécanismes politiques et instaurerait la confiance pour que les entreprises coopèrent et se développent. Le Vietnam construit un environnement de paix, de coopération, de stabilité et de développement qui facilite la production et les activités des entreprises.

Le Vietnam applique des politiques d'investissement prioritaires dans des domaines tels que l'industrie de l'ingénierie de haute technologie, la technologie des semi-conducteurs, les technologies de l'information, le big data, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets, les matériaux, le cloud computing, la conversion aux énergies vertes... Le pays vise une croissance d’au moins 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres dans les années suivantes.

Outre la mise en œuvre de trois avancées stratégiques : institution, infrastructures et formation des ressources humaines, le Vietnam se concentre sur le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels tels que l'investissement, l'exportation et la consommation et aussi sur la promotion de nouveaux moteurs de croissance, en particulier les industries et les domaines à fort contenu intellectuel...Il y a beaucoup de travail à faire et les activités économiques, d’investissement et commerciales sont très diverses, a souligné le chef du gouvernement vietnamien, exprimant son souhait que les communautés d’affaires des deux pays renforcent leurs liens et fonctionnent plus efficacement.

Enfin, Pham Minh Chinh a souhaité et appelé les entreprises polonaises à accroître leurs investissements au Vietnam pour un bénéfice mutuel.

VNA/CVN