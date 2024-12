Hanoï : le Mois de la promotion stimule la consommation de fin d'année

En lançant plus de 1.000 points de vente promotionnels, dont 50 "Points d'or", le Mois de la promotion de Hanoï a stimulé le pouvoir d'achat, proposant aux consommateurs des produits à prix avantageux.

Photo : ND/CVN

Au supermarché d'électronique MediaMart My Dinh, les affiches annonçant des remises et promotions sont visibles dès l'entrée, attirant de nombreux clients.

Son directeur Pham Hoàng Hanh a déclaré que pour participer au Mois de la promotion de Hanoï 2024, l'entreprise avait collaboré avec ses fournisseurs dès le début du quatrième trimestre en préparant produits et programmes promotionnels adaptés, avec plus de 30.000 articles, notamment des téléviseurs, réfrigérateurs, machines à laver, climatiseurs et appareils technologiques.

Des campagnes comme "Un acheté, un gratuit" ou "Réductions massives pour stimuler les ventes" ont été mises en place, avec des réductions allant de 15% à plus de 50%.

En outre, MediaMart propose des programmes comme "Acheter maintenant, payer plus tard", "Paiement en plusieurs fois sans frais" et des bons d'achat en ligne pour stimuler les ventes. Actuellement, les ventes en ligne représentent environ 30 à 40% des ventes totales.

Grâce à ces initiatives, pendant le Mois de la promotion de Hanoï 2024, le pouvoir d'achat a augmenté de 30 à 50% par rapport à l'année précédente.

Un grand succès pour les petits commerçants

Photo : ND/CVN

Sapo Bakery, un autre participant au programme "Journée des prix choc", a enregistré une croissance des ventes de 40 à 50%.

"Entre 15h30 et 22h00 du 21 au 24 décembre, nous avons appliqué une réduction de 50% sur les gâteaux, biscuits, cafés, boissons et coffrets cadeaux. Le premier jour, nous avons accueilli entre 400 et 500 clients, dépassant nos attentes", a partagé Nguyên Dao, responsable marketing de Sapo Bakery.

Pour répondre à l'afflux de clients, le magasin a renforcé son personnel pendant les heures de pointe afin de réduire le temps d'attente.

Augmenter les stocks

Photo : ND/CVN

Le supermarché Winmart Royal City, l'un des 50 "Points d'or promotionnels", proposait également une série de promotions, notamment sur les produits alimentaires, les vêtements et les articles ménagers.

Un représentant de Winmart a déclaré que l'enseigne appliquait des réductions allant jusqu'à 50%, des offres "Un acheté, un gratuit" et des avantages pour ses membres, tels qu'une remise permanente de 20% sur les légumes WinEco et la viande MEATDeli.

Afin de se préparer pour la période de pointe de fin d'année, WinMart/WinMart+/Win a augmenté ses stocks de 20% par rapport à l'année précédente, garantissant ainsi un approvisionnement stable et évitant les ruptures de stock ou les hausses de prix soudaines.

Stimuler la consommation locale

Photo : ND/CVN

Les promotions proposées dans le cadre du Mois de la promotion de Hanoï ont offert aux consommateurs une excellente opportunité d'achats économiques.

Duong Minh Trang, résidente de l'arrondissement de Nam Tu Liêm, a partagé : "Cette année, le programme se déroule en décembre, juste un mois avant le Nouvel An lunaire. C'est l'occasion idéale pour acheter des produits pour les fêtes à des prix avantageux".

Lancé en 2009, le Mois de la promotion de Hanoï est un événement annuel majeur visant à stimuler la consommation, promouvoir la production et soutenir la croissance économique de la capitale.

Avec la participation de près de 500 entreprises, le programme propose des événements phares tels que le "Festival du Shopping de Hanoï", "1.000 points promotionnels - offres exceptionnelles" et la "Journée des prix choc".

Ces activités contribuent non seulement à promouvoir les produits vietnamiens, mais aussi à renforcer les échanges commerciaux, soutenir les entreprises locales et élargir leur présence sur le marché en ligne.

Pour maximiser l'influence du programme, les entreprises locales sont invitées à renforcer les campagnes de promotion afin que les consommateurs puissent pleinement bénéficier de ces offres exceptionnelles de fin d'année.

Nguyên Trang - Thao Nguyên/CVN