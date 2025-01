Vietjet célèbre le printemps avec 50% de réduction sur les vols internationaux

Cette offre est disponible tous les vendredis, dès aujourd'hui et jusqu'au 7 février 2025. Pour les vols internationaux à destination du Vietnam entre le 10 février et le 31 mars 2025. Des centaines de billets en classe économique seront disponibles sur le site web et l'application mobile de Vietjet Air.