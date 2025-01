Cinq tâches clés pour créer des centres financiers internationaux

S’exprimant lors d’un séminaire dans la ville de Dà Nang (Centre), jeudi 16 janvier, Nguyên Hoà Binh déclare que la tâche la plus importante est de finaliser le système juridique et les politiques préférentielles qui sont transparents, ouverts et conformes aux normes internationales, affirmant que cela créera des conditions favorables au développement d’un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et d’un centre financier régional à Dà Nang.

Il a remercié les intervenants et experts nationaux et internationaux pour leurs idées précises, leurs recherches pratiques et leurs suggestions précieuses dans l’étude et la formation de ces centres, affirmant que le Vietnam absorbera ces expériences et suggestions internationales pour développer ces installations, stimulant ainsi la croissance socio-économique.

En ce qui concerne les ressources humaines, Nguyên Hoà Binh a souligné la nécessité de former et d’envoyer rapidement des experts à l’étranger pour acquérir une expérience pratique mondiale, affirmant que cela garantira une offre suffisante de professionnels en gouvernance, exploitation, gestion des risques et règlement des différends dans les centres financiers.

Les ministères, les secteurs et les localités doivent rapidement achever le développement des infrastructures et construire un écosystème complet pour servir les centres financiers, a-t-il déclaré, soulignant qu’il est nécessaire de choisir dès le départ la bonne direction de développement, qui s’aligne sur les conditions et les orientations du Vietnam telles que le développement de la Fintech et de la Blockchain.

Il a exhorté les experts et investisseurs internationaux à continuer de collaborer avec le Vietnam pour connecter, mobiliser et attirer les investissements, dans le but d’établir et de développer rapidement les centres financiers internationaux dans le pays.

Selon le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, la ville est le principal centre de services financiers du Vietnam, avec le taux d’adoption de la technologie fintech le plus élevé et un écosystème financier qui abrite plus de 50% des start-up fintech du pays. La mégapole du Sud dispose également d’une main-d’œuvre qualifiée et de programmeurs hautement qualifiés à des coûts compétitifs par rapport aux autres pays de la région, ce qui lui donne le potentiel de créer des produits et des avantages distinctifs pour un centre financier international.

Il a souligné que Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang peuvent capitaliser sur leurs atouts locaux uniques pour collaborer et se soutenir mutuellement dans le développement des centres financiers à l’avenir.

Par ailleurs, le vice-président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Hô Ky Minh, a déclaré que le modèle de centre financier de Dà Nang sera un écosystème à plusieurs composants, comprenant des services financiers internationaux ; des services Fintech et TechFin qui offrent des plateformes logicielles et d’application pour le traitement des paiements, le trading d’actifs cryptographiques ; des services soutenant l’investissement et le développement commercial et des services publics tels que l’audit, la comptabilité, le conseil juridique et fiscal, les douanes, entre autres.

Dà Nang a attribué deux terrains propres d’une superficie totale de près de 16 ha, dans des emplacements favorables avec une connectivité d’infrastructure de premier ordre au Vietnam, pour la création d’un complexe à usage mixte, de bureaux et de complexes hôteliers haut de gamme et de zones de services fintech, a-t-il déclaré.

Les intervenants et experts internationaux ont exprimé leur accord et leur soutien au développement des centres financiers à Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, affirmant que les villes possèdent des atouts et un potentiel distincts nécessaires à ce travail.

Selon Phan Duc Trung, président de l’Association vietnamienne de la blockchain, les futurs centres financiers seront axés sur les transactions technologiques, conformément aux principes de la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les avancées dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

La promotion des transactions transfrontalières conformément à la tendance Fintech représente une innovation, contribuant à réduire les coûts des activités financières et à promouvoir l’accès aux clients mondiaux, a-t-il ajouté.

VNA/CVN