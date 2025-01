Le Forum économique Suisse - Vietnam promeut la coopération entre les deux pays

Le Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF) a défini ses objectifs pour 2025, lors d'une cérémonie célébrant la première année de sa création, de servir un pont de renforcer les relations économiques et culturelles entre les deux pays.

Lors de l'événement organisé le 15 janvier, Philipp Rösler, consul honoraire du Vietnam à Berne, a souligné que le SVEF s'engageait à favoriser les opportunités de coopération, d'investissement, de financement, d'innovation et de recherche. Il a affirmé que ces efforts contribuaient à renforcer l’amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et la Suisse.

Photo : VNA/CVN

Pour cette année, le SVEF concentrera ses efforts sur trois domaines clés : industrie des semi-conducteurs, intelligence artificielle, soutien à la création d’un centre financier au Vietnam.

Ces dernières années, les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays ont progressé de manière positive. Les fonds d’investissement suisses identifient les secteurs des exportations, du tourisme et des services informatiques comme des domaines présentant un fort potentiel de croissance au Vietnam.

Ivo Sieber, ancien ambassadeur de Suisse à Hanoï, a salué la solidité des liens économiques, commerciaux et d'investissement entre les deux pays, dynamisés par l'engagement de leurs gouvernements respectifs.

Philippe Reich, président de la Chambre de commerce Indonésie-Suisse, a également exprimé son appréciation pour les activités récentes du SVEF. Il a mis en avant l'importance de la coopération entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les industries axées sur l'innovation, en rappelant que la Suisse valorise grandement l’innovation globale.

Il a ajouté que le SVEF jouait un rôle clé en rassemblant les entreprises suisses intéressées par le marché vietnamien et désireuses de collaborer avec des partenaires locaux.

Le Vietnam considère la Suisse comme l'un de ses partenaires majeurs au sein de l'Union européenne, tandis que la Suisse perçoit le Vietnam comme l'économie la plus dynamique d'Asie du Sud-Est et un partenaire stratégique dans la coopération économique régionale. Pour attirer davantage d’investisseurs suisses, le SVEF met en avant les atouts du Vietnam, notamment sa position stratégique, sa stabilité sociale et une main-d'œuvre qualifiée, entre autres.



