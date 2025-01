Crevettes-pangasius : boom des exportations en 2024, belle dynamique pour 2025

La crevette et le pangasius figurent parmi les produits aquatiques les plus exportés du Vietnam en 2024. Sur certains marchés, les exportations ont enregistré une croissance spectaculaire, atteignant plus de 40 fois les volumes de l’année précédente.

>> Produits aquatiques : cap sur 2025 avec confiance

>> Le Vietnam atteint 10 milliards d’USD d’exportations des produits aquatiques

>> Les exportations de produits aquatiques devraient croître de 10% à 15% en 2025

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), les États-Unis sont l’un des principaux marchés à l'export pour le pangasius vietnamien, notamment sous forme de filets surgelés. Cependant, ces dernières années, ce pays a importé une quantité croissante de pangasius à haute valeur ajoutée.

Plus précisément, en novembre 2024, les exportations de pangasius à haute valeur ajoutée vers les États-Unis ont atteint plus de 2 millions USD, soit une augmentation de 4.270% (multipliées par 42) par rapport à la même période en 2023. Au cours des onze premiers mois de 2024, elles ont totalisé plus de 12 millions d'USD, enregistrant une hausse de 2.18 % (multipliées par 21) en rythme annuel.

Ce résultat constitue la valeur la plus élevée d'exportation de pangasius à valeur ajoutée depuis 2015. À titre de comparaison, 2022 avait marqué une année record vers les États-Unis, lorsque ce marché avait rouvert ses frontières après la pandémie de COVID-19. Cette reprise avait entraîné des importations massives au premier semestre. Selon la VASEP, la valorisation de la marque "pangasius vietnamien" devrait stimuler les exportations en 2025.

Pic des exportations au Nouvel An

En ce qui concerne les exportations de crevettes, en 2024, le Vietnam a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards USD, soit une hausse de 14% en glissement annuel. Selon un rapport du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la superficie d'élevage de crevettes d'eau saumâtre est estimée à 737.000 ha (dont 622.000 ha de crevettes tigrées noires et 115.000 ha de crevettes à pattes blanches), avec une production de 1.264,3 milliers de tonnes, soit une augmentation de 5,3% par rapport à 2023 (dont 283,9 milliers de tonnes de crevettes tigrées noires, +3,2%, et 980,4 milliers de tonnes de crevettes à pattes blanches, +6%).

En 2025, la superficie d’élevage de crevettes d'eau saumâtre devrait atteindre 750.000 ha, soit une augmentation de 1,8% par rapport à 2024, tandis que la production est prévue à 1.290.000 tonnes, représentant une hausse de 2%.

Selon la VASEP, en 2024, les exportations de crevettes ont maintenu une dynamique de croissance à deux chiffres, grâce à une forte demande des principaux marchés tels que l’Union européenne, la Chine et les États-Unis. Les fêtes de fin d'année aux États-Unis et dans l’Union européenne, ainsi que le Nouvel An lunaire en Chine, ont contribué à une augmentation des commandes.

Bien que les exportations de crevettes vers le Japon n’aient pas enregistré une croissance importante, elles ont maintenu une dynamique positive grâce à la stabilité du taux de change au dernier trimestre de l’année et à la remontée du yen. Par ailleurs, les exportations vers des marchés tels que la Russie, le Canada, l’Australie, l’Angleterre et Taïwan (Chine) présentent également un grand potentiel pour 2025.

Texte et photo : Truong Giang/CVN