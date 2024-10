Il faut éliminer complètement des bateaux de pêche "à haut risque"

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé 17 octobre, dans la province de Ca Mau (Sud), une réunion hybride avec les représentants des villes et provinces côtières du delta du Mékong et de Binh Dinh. L'objectif était de discuter de mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Au cours de la réunion, les participants ont échangé leurs expériences et proposé diverses initiatives, notamment l'amélioration des cadres institutionnels, la gestion des bateaux "à haut risque", le renforcement des procédures d'inspection et de vérification, ainsi que l'application rigoureuse des sanctions.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales ont unanimement exprimé leur détermination d'intensifier la surveillance des bateaux de pêche dans un avenir proche, en accordant une attention particulière à ceux sans enregistrement, sans immatriculation et sans licence.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné que les efforts visant à lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) visent à assurent le développement durable du secteur de la pêche, de préserver les intérêts et les moyens de substance à long terme des pêcheurs, tout en contribuant à la défense et à la sécurité nationale et maritime.

Pour lutter efficacement contre la pêche INN, Trân Hông Hà a appelé les agences compétentes à renforcer leur coordination dans le traitement des cas de pêche illégale dans les eaux étrangères, conformément à la législation vietnamienne et aux pratiques internationales.

Il a été demandé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural d'optimiser les procédures d'inspection et d'octroi de licences pour les bateaux de pêche. Le ministère de la Défense est chargé d'améliorer l'efficacité des équipements de surveillance des navires et de les fournir gratuitement aux pêcheurs. Le vice-Premier ministre a insisté sur la nécessité de traiter toutes les infractions, conformément à la loi.

Les autorités de surveillance des pêches, en collaboration avec d'autres services, sont invitées à intensifier leurs opérations d'inspection et de contrôle de tous les bateaux de pêche en mer, en ciblant particulièrement ceux sans enregistrement, sans immatriculation et sans licence. Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a fixé comme objectif l'élimination complète de tous ces bateaux de pêche sans enregistrement, sans immatriculation et sans licence dans toutes les localités côtières, d'ici le 20 novembre. D'ici fin octobre, il faudra avoir une base de données partagée entre les forces de l'ordre maritimes et les unités côtières pour la gestion des navires de pêche.

VNA/CVN