La présence de Standard Chartered contribue au développement du Vietnam

>> Le Premier ministre vietnamien exhorte le soutien de Standard Chartered

>> Standard Chartered et l’USAID promeuvent les énergies propres au Vietnam

>> Standard Chartered prévoit une modération du PIB au 2e trimestre

Lê Minh Khai a indiqué que le gouvernement vietnamien espérait que les banques britanniques, notamment Standard Chartered, continueront d'apporter des contributions significatives à l'amitié et à la coopération bilatérales solides via leur présence au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a reconnu le soutien et les contributions du groupe et de la Banque Standard Chartered au Vietnam au développement de l’économie du pays et de son secteur bancaire et financier. Depuis 2012, Standard Chartered joue de manière proactive son rôle de conseiller unique du gouvernement vietnamien en matière d'amélioration de la notation de crédit nationale.

Lê Minh Khai a déclaré que l'aide de Standard Chartered avait aidé le Vietnam à améliorer ses communications et ses notations dans un environnement international difficile et a exprimé sa conviction que le partenaire continuerait à jouer son rôle crucial et accompagnerait le Vietnam sur la voie du développement.

Le vice-Premier ministre a poursuivi en soulignant la forte confiance du gouvernement dans l'engagement de Standard Chartered envers le marché local. Le Vietnam continuera à soutenir et à créer des conditions favorables pour que la banque puisse fonctionner efficacement, mettre en œuvre avec succès des projets de coopération et accompagner le Vietnam dans son processus de développement.

Mentionnant le soutien de Standard Chartered au Vietnam pour atteindre son objectif de zéro émission nette, Lê Minh Khai a déclaré que des ressources internationales sont nécessaires pour que le Vietnam puisse respecter ses engagements en matière de changement climatique. Il a exhorté Standard Chartered à continuer de fournir des conseils et une assistance au Vietnam dans la mise en œuvre de ses plans d'action et projets en matière de croissance verte et de développement durable.

Concernant la construction d'un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville, le vice-Premier ministre a espéré que Standard Chartered continuerait à partager son expérience et ses mesures visant à développer un écosystème financier complet adapté à l'économie vietnamienne et aux pratiques internationales.

En réponse, le président du groupe Standard Chartered a réaffirmé son engagement à coopérer avec le gouvernement vietnamien et les parties prenantes concernées pour atteindre l'objectif d'un développement prospère. Il a exprimé son espoir d'avoir des opportunités pour aider le Vietnam à surmonter les défis en attirant davantage d'investisseurs étrangers dans le pays.

Il a également confirmé que Standard Chartered aidera le pays à améliorer sa cote de crédit nationale, à garantir la confiance des investisseurs étrangers et à promouvoir un développement économique durable et vert.

VNA/CVN