Vietjet : premiers vols avec du carburant d'aviation durable SAF en exploitation

Ces deux vols consécutifs, alimentés en SAF, ont relié le Vietnam à Melbourne (Australie) et à Séoul (République de Corée), opérés par des avions modernes de la compagnie et ravitaillés en carburant par Petrolimex Aviation. Fabriqué à partir de matières premières renouvelables telles que l'huile de cuisson usagée, les sous-produits agricoles, la biomasse ligneuse, et les déchets urbains, le SAF permet une réduction des émissions de carbone allant jusqu'à 80% par rapport au kérosène classique, tout en répondant aux normes strictes de l’aviation internationale. L’utilisation de ce carburant pour ces vols représente une avancée significative non seulement pour Vietjet et Petrolimex Aviation, mais pour l'ensemble de l'industrie aérienne vietnamienne.

Un engagement pour la protection de l’environnement

Dinh Viêt Thang, directeur de l'Administration vietnamienne de l'aviation, a salué l’initiative de Vietjet et de Petrolimex Aviation, affirmant qu’ils ont organisé avec succès les premiers vols internationaux utilisant du SAF au Vietnam, démontrant clairement leur responsabilité envers une utilisation durable du carburant. Il a ajouté que cet effort est une source de fierté pour l'industrie aérienne vietnamienne, soulignant la contribution de ces deux entreprises à la protection de l'environnement et au développement durable, tout en positionnant le Vietnam comme un acteur responsable de l'aviation internationale.

Pham Van Thanh, président du conseil d'administration de Petrolimex, a pour sa part souligné que le réapprovisionnement en SAF pour les vols internationaux de Vietjet vers l'Australie et la République de Corée marque une étape cruciale. Il a précisé que cet accomplissement s'inscrit dans la stratégie de développement de Petrolimex à l'horizon 2030, avec une vision à 2045, visant à devenir un groupe énergétique vert, propre et respectueux de l'environnement. Le groupe s’engage à soutenir Petrolimex Aviation dans la recherche, le développement et la fourniture régulière de SAF, contribuant à la transition écologique de l'industrie aéronautique pour un avenir durable.

Le directeur général de Vietjet, Dinh Viêt Phuong, a déclaré : "Les deux vols de Vietjet utilisant du carburant SAF aujourd'hui sont particulièrement significatifs. Ce sont des vols verts, une aviation respectueuse de l'environnement offrant une expérience de vol de qualité pour tous les passagers. En tant que compagnie pionnière dans la recherche, le développement et l'utilisation de ce carburant durable, Vietjet s'engage à continuer de contribuer à la réduction des émissions de carbone dans l'industrie aérienne et au développement durable".

Vietjet collabore également avec des partenaires internationaux réputés pour favoriser la recherche, le développement, la fourniture et l'utilisation de SAF, dans le cadre de l’objectif de réduction des émissions nettes à zéro (Net Zero) d'ici 2050, tel que défini par le Vietnam lors de la COP26. Le SAF est souvent présenté comme le carburant de l’avenir de l’aviation. À mesure que les coûts de production diminuent, il devrait jouer un rôle clé dans la fourniture de carburant pour les vols commerciaux.

Cette démarche s’inscrit dans une série d’initiatives de Vietjet pour réduire les émissions de carbone, protéger l’environnement et promouvoir le développement durable, lancées il y a plus de 10 ans, alors que la compagnie ne comptait que trois avions. Pionnière dans la transition numérique, Vietjet a converti les billets papier en billets électroniques et mis en place des méthodes de paiement et d’enregistrement en ligne, minimisant ainsi l'utilisation de papier et d'encre. La compagnie utilise également des matériaux respectueux de l'environnement et recyclables à bord de ses appareils, tout en développant des programmes visant à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO 2 des moteurs.

Les initiatives de protection de l’environnement de Vietjet sont régulières et continues, englobant la plantation d'arbres, le nettoyage des plages, ainsi que le développement de villes créatives et écologiques. Depuis sa création, la compagnie met en œuvre des mesures pour se développer de manière durable en optimisant toutes les ressources disponibles. Elle se positionne comme un acteur clé de la transition verte et a été la première à publier un rapport de développement durable d’ESG. Vietjet poursuivra ses efforts pour promouvoir l’utilisation du SAF et contribuer à la réussite de la stratégie nationale de croissance verte, avec des objectifs de réduction des émissions nettes à zéro d’ici 2050.

