Le président de l'AN souhaite promouvoir des liens entre les agences d'audit des États du Vietnam et du Laos

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a appelé à une coopération plus approfondie entre le Bureau d'audit de l'État du Vietnam (SAV) et l'Organisation d'audit de l'État du Laos (SAO) lors de sa réception à Vientiane le 18 octobre par le président de la SAO, Viengthavisone Thephachanh.

Lors de la réunion, qui s'est déroulée dans le cadre de la visite officielle de Trân Thanh Mân au Laos et de sa participation à la 45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45), il a exhorté les deux parties à continuer de mettre en œuvre de manière efficace et substantielle des activités de coopération pour perfectionner davantage les institutions, la structure organisationnelle et l'expertise professionnelle de chaque agence.

Notant que les deux organismes d'audit entretiennent un partenariat unique depuis la création de la SAO en 1998, le dirigeant vietnamien a exhorté les deux parties à continuer de favoriser une collaboration pratique et efficace sur la base de leur accord de coopération signé, en particulier dans la formation professionnelle.

Trân Thanh Mân a souligné la nécessité d'une collaboration pratique pour renforcer les positions des deux organismes d'audit d'État dans les organisations internationales, ce qui augmentera les avantages des deux parties et de la communauté mondiale de l'audit.

De son côté, Viengthavisone Thephachanh a informé le président de l'AN des résultats de la coopération entre les deux organismes d'audit. Il a affirmé que les deux parties ont strictement respecté les termes de leur accord de coopération et a exprimé sa gratitude à la SAV pour son soutien à la formation des ressources humaines et à l'organisation d'ateliers pour améliorer les compétences professionnelles des auditeurs lao. Il a promis que la SAO continuera de coopérer activement avec son homologue vietnamien dans les forums régionaux et internationaux.

À cette occasion, il a apprécié le soutien des dirigeants des deux Assemblées nationales à la coopération entre les deux organismes d'audit d'État. Il a déclaré qu’il espérait que la SAV partagerait son expérience, notamment en matière de renforcement de la discipline budgétaire, avec son homologue lao, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays.

VNA/CVN