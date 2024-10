Conférence internationale "Entreprises vertes : de l'engagement à la motivation"

Photo : IFI/CVN

À ce jour, environ 140 pays, représentant près de 90% des émissions mondiales, dont les principaux émetteurs comme les États-Unis, la Chine et l’Inde, se sont engagés à atteindre la neutralité carbone. Chaque pays fixe son propre calendrier pour atteindre cet objectif, principalement d'ici 2050, à l’exception de quelques-uns qui visent 2035 ou 2070. L’engagement du Vietnam à atteindre le "Net Zero d'ici 2050", pris lors de la COP26 en 2021, a marqué un tournant historique, posant les bases d’une économie verte et durable.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, une transformation globale est nécessaire, avec un rôle central pour les entreprises, dont les activités et la production sont déterminantes dans les émissions de gaz à effet de serre. Leur participation au processus "Net Zero" présente de nombreux défis, mais ouvre également la voie à de nouvelles opportunités.

Transformation verte - un processus mondial

Lors de la conférence "Entreprises vertes : de l’engagement à la motivation", Phùng Danh Thang, directeur de l’Institut francophone international (IFI), a prononcé le discours d’ouverture, affirmant que la transition verte est un processus en marche à l’échelle mondiale, y compris au Vietnam. Il a souligné que, dans le cadre de leur production et de leurs activités commerciales, les entreprises doivent s'efforcer de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. "De plus, les compagnies aériennes, maritimes ainsi que les producteurs de fonte et d’acier doivent acheter des crédits-carbone pour compenser leurs émissions", a-t-il précisé. Il a ajouté que, par ailleurs, "les localités disposant d’une vaste couverture forestière recevront des compensations financières proportionnelles à leur capacité de fourniture d’oxygène".

Photo : IFI/CVN

La transition écologique actuelle favorise l’émergence d’un nouveau modèle : l’entreprise verte. Ce concept repose sur deux éléments : "entreprise" et "verte". Comme toute entreprise, une entreprise verte vise à générer des profits. Cependant, le terme "verte" indique que cet objectif est atteint tout en tirant parti de manière durable des ressources naturelles, sans nuire à l’environnement.

Numérisation des indices, facteur clé

Lors de la conférence, Lê Nguyên Truong Giang, directeur de l’Institut de stratégie de transformation numérique, relevant de l’Association vietnamienne des communications numériques, a souligné l'importance de la numérisation des indices relatifs aux émissions de gaz à effet de serre dans la transition verte. "Un marché d’échanges de crédits-carbone est essentiel, car il constitue la plateforme incontournable pour l'achat et la vente de ces crédits. Il est donc certain qu'il n'y aura pas de transformation verte sans transformation numérique", a-t-il affirmé.

Il a également souligné que, pour de nombreuses personnes, la transformation numérique reste encore mal comprise. "Il est crucial de changer notre perception pour exploiter au mieux les technologies informatiques. L'élément central, ce sont les êtres humains, en particulier les entrepreneurs et les administrateurs", a-t-il insisté.

En clôturant la conférence, Phùng Danh Thang a réaffirmé que la transformation numérique et la transformation verte devaient progresser de concert. Il a ajouté que "l’IFI organisera, avec ses partenaires, d'autres conférences sur ce sujet à l'attention des différents publics intéressés", concluant ainsi la séance.

Le développement des entreprises vertes est non seulement une tendance, mais aussi un engagement pour de nombreuses économies. La participation au processus "Net Zero" constitue à la fois une opportunité et un défi pour les entreprises, les incitant à s'adapter aux exigences de l'économie verte, à intégrer de nouvelles technologies dans leur production et à se conformer aux mécanismes politiques et financiers nécessaires à la transformation verte.

Mai Quynh/CVN