Hausse des exportations de Tiên Giang entre janvier et septembre

Selon Luu Van Phi, directeur du Service de l'industrie et du commerce de Tiên Giang, entre janvier et septembre de l’année, cette province méridionale a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de 4,25 milliards d'USD, soit une augmentation de 6,78% par rapport à la même période de 2023.

Le groupe des biens industriels a connu une forte croissance, de 34,13% par rapport à la même période de l’année dernière, selon un rapport du Service provincial de l'industrie et du commerce.

Le groupe des fruits et légumes a également enregistré un bond en rythme annuel. De janvier à septembre, Tiên Giang a exporté plus de 36.000 tonnes de fruits et légumes de toutes sortes, rapportant près de 96 millions d'USD, en hausse de 71,46% en volume et de 71,84% en valeur.

Tiên Giang redouble d’efforts afin de porter ses exportations sur l’ensemble de l’année à plus de 5 milliards d'USD, soit une hausse annuelle de 7,8%.

VNA/CVN