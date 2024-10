CB et OceanBank passent sous pavillon de Vietcombank et MB

La Banque commerciale unipersonnelle à responsabilité limitée de la construction du Vietnam (CB) sera absorbée par la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), tandis que la Banque commerciale unipersonnelle à responsabilité limitée Dai Duong (OceanBank) fusionnera avec la Banque commerciale militaire par actions (MB).

Cette décision transforme CB et OceanBank en banques commerciales unipersonnelles à responsabilité limitée dont capital social sera entièrement détenu par Vietcombank et MB.

Sous la gestion de Vietcombank et MB en tant que propriétaires de CB et OceanBank, les droits légaux des déposants, les droits et obligations des clients de CB et OceanBank continuent d’être garantis conformément à leur accord et aux dispositions légales pertinentes en vigueur.

S’exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné l’urgence de cette restructuration, demandant à la BEV de continuer à mettre en œuvre de manière drastique les tâches et les solutions pour restructurer le système des établissements de crédit associé au traitement des créances douteuses.

Le dirigeant a souligné la nécessité de disposer d’outils de gestion efficaces pour les taux d’intérêt et de change, favorisant une croissance sûre et efficace du crédit pour atteindre l’objectif de croissance de 15% d’ici 2024.

Il a également appelé à la stabilisation des taux de prêt, au renforcement de la supervision pour éliminer les difficultés rencontrées par les entreprises et à l’accélération de l’adoption des paiements numériques.

