Le Vietnam se classe 99e en termes d'indice de liberté économique mondial

>> Le Vietnam est félicité pour son indice de liberté économique

>> Le Vietnam dans la liste des 12 pays asiatiques offrant la meilleure qualité de vie

>> Le Vietnam "a été une réussite en matière de développement"

Selon le plus récent indice de liberté économique de l'Institut canadien Fraser - Economic Freedom of the World : 2024 Annual Report, le Vietnam se positionne au 99e rang sur 165 pays et territoires évalués. Il convient de noter que les données les plus récentes utilisées dans ce rapport datent de 2022.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a démontré une progression constante de ses scores et de son classement sur une période de trois ans, de 2020 à 2022. Néanmoins, cette période a coïncidé avec la pandémie de COVID-19, durant laquelle de nombreux pays ont mis en place des mesures ayant un impact considérable sur la liberté économique de leurs citoyens. Cela s'est traduit par une baisse générale des scores de liberté, reflétant un déclin significatif de la liberté économique mondiale moyenne, passant de 6,8 points en 2019 à 6,56 points en 2022.

Parmi les critères évalués, la "taille du gouvernement" est le domaine où le Vietnam a connu la plus forte baisse de score et de classement par rapport à l'année précédente. Plus précisément, en 2022, son score dans ce domaine s'établissait à 6,28, contre 6,51 en 2021, entraînant un recul du 87e au 106e rang.

Concernant le "système juridique et droits de propriété", le Vietnam a maintenu son score, ce qui s'est traduit par un léger recul d'une place dans le classement, passant du 77e au 78e rang.

Dans la catégorie "monnaie saine", le Vietnam a enregistré une légère amélioration, son score passant de 6,95 à 6,98 points. Cette progression a permis au pays de gagner plusieurs places dans le classement, passant du 116e au 105e rang.

En matière de "liberté de commerce international", le score du Vietnam est passé de 6,43 à 6,57 points entre 2021 et 2022, mais son classement a reculé du 101e au 113e rang.

Au sein de l'ASEAN, Singapour maintient sa position de leader (2e rang mondial), suivi par la Malaisie (29e), les Philippines et l'Indonésie (ex aequo à la 59e place), et la Thaïlande (65e). Le Vietnam, 99e, a progressé de quatre places par rapport à son classement précédent.

VNA/CVN