Le vice-PM Mai Van Chinh inspecte les zones inondées de la Cité impériale de Huê

Le vice-Premier ministre (PM) Mai Van Chinh s’est rendu, dans la matinée du 31 octobre, à la Cité impériale de Hue pour inspecter la situation des inondations.

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite, il a salué la réactivité du Centre de conservation des monuments de Hue, qui applique la devise "là où l’eau se retire, on nettoie", permettant de déblayer rapidement la boue et les déchets afin de limiter les dégâts et de restaurer l’aspect du site classé au patrimoine mondial.

Le vice-Premier ministre a souligné la nécessité de protéger en priorité les ouvrages royaux face aux conditions climatiques extrêmes, notamment en renforçant les systèmes de drainage, l’étanchéité, les fondations et la conservation des objets historiques. Il a demandé aux autorités locales et au Centre de conservation d’identifier les zones vulnérables et d’élaborer des plans de prévention à long terme, adaptés aux impacts du changement climatique.

Entre le 25 et le 30 octobre, de fortes pluies provoquées par un front froid et des vents d’altitude ont entraîné deux crues majeures à Huê, submergeant plusieurs sites historiques : la Cité impériale (0,3 m), le tombeau de Minh Mang (1,4 m), ceux de Gia Long et de Thiêu Tri (jusqu’à 1,5 m), les tombeaux de Tu Duc et Dông Khanh (1 m) ainsi que le palais An Dinh (2 m).

Grâce aux mesures préventives, les dégâts majeurs ont été évités, bien que certaines structures - comme une portion de digue au tombeau de Tu Duc ou les colonnes en bois du Dai Cung Môn - aient été endommagées par les eaux.

VNA/CVN