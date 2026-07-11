Galettes de porc et de crevettes

Préparées à partir d’échine de porc hachée et de crevettes tigrées fraîches, ces galettes mettent à l’honneur l’authenticité de la cuisine vietnamienne.

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L’association de ces ingrédients nobles révèle une saveur délicatement sucrée et une texture harmonieuse, mêlant tendreté, croquant et moelleux. Leur fine croûte dorée contraste avec une farce généreuse et savoureuse. Dégustées bien chaudes, elles s’accordent parfaitement avec un bol de riz blanc et une sauce de poisson à l’ail et au piment, pour une expérience gourmande et conviviale.

Pour 3 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 450 g de porc haché

- 250 g de crevettes fraîches décortiquées

- 2 œufs

- 2 piments

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de fécule de tapioca

- 1 c.à.s d’ail haché

- 1 c.à.s de ciboule émincée

- Assaisonnement : fond de volaille, sucre, nuoc mam (saumure de poisson), sel, poivre noir moulu

Préparation

- Couper les piments en deux, retirer les graines puis les hacher finement. Diviser les 250 g de crevettes décortiquées en deux portions. Couper une moitié en petits morceaux.

- Hacher très finement l’autre moitié au couteau ou à l’aide d’un hachoir.

- Mettre dans un grand saladier le porc haché, les crevettes hachées et le piment.

- Ajouter 2 c.à.c de fond de volaille, 2 cuillères à café (c.à.c) de sucre, 1/2 c.à.c de sel, 1 c.à.c de poivre noir moulu et 1/2 c.à.s de nuoc mam.

- Incorporer les 2 œufs, 1 c.à.s d’ail haché, 1 c.à.s de ciboule émincée et 2 c.à.s de fécule de tapioca.

- Pour une préparation destinée aux enfants, réduire ou supprimer le piment et utiliser un assaisonnement adapté.

- Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une préparation homogène et bien assaisonnée.

- Réserver au réfrigérateur pendant environ 15 minutes.

Cuisson

- Faire chauffer 100 ml d’huile dans une poêle à feu vif. Déposer une cuillère de préparation dans la poêle et l’aplatir légèrement afin de former une galette ronde.

- Faire frire à feu vif en retournant les galettes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées, croustillantes à l’extérieur et parfaitement cuites.

- Égoutter sur du papier absorbant avant de servir.

Nguyên Thành/CVN