Japchae, vermicelles sud-coréens aux saveurs variées

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Pour 2 personnes
Préparation : 20 minutes
Réalisation : 20 minutes
Ingrédients
- 200 g de vermicelles sud-coréens
- 200 g de filet de bœuf
- 3 œufs
- 200 g d’épinards
- 1 carotte
- 4 gousses d’ail
- 20 g de coriandre
- 20 g de graines de sésame grillées
- 20 g de fécule de maïs
- 1 citron
- 1 piment doux
Assaisonnement : sauce à l’huître, sauce soja, sauce au piment, poivre, sucre, fond de volaille, huile, sel
Préparation
- Éplucher puis hacher finement l’ail. Éplucher, laver puis râper la carotte en fins bâtonnets. Laver les épinards et les couper en tronçons d’environ 5 cm. Nettoyer la coriandre puis la couper en morceaux d’environ 1 cm.
- Épépiner le piment rouge puis le tailler en fines lamelles. Ajouter, selon les préférences, des champignons noirs ou des shiitakés pour enrichir le plat.
* Sauce
- Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle puis faire revenir la moitié de l’ail haché jusqu’à ce qu’il soit parfumé. Ajouter 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce à l’huître, 3 c.à.s de sauce soja, 2 c.à.s de sauce au piment, 2 c.à.s de sucre et 50 ml d’eau.
- Mélanger, porter à ébullition, puis incorporer 1 c.à.s de jus de citron. Retirer du feu et laisser refroidir la sauce.
Réalisation
- Couper 200 g de filet de bœuf en tranches d’environ 0,5 cm, puis en fines lanières. Assaisonner avec 1 c.à.s de fond de volaille, du poivre, de l’ail haché et un peu d’huile afin de préserver le moelleux de la viande.
- Laisser mariner 30 minutes. Faire chauffer une poêle avec un peu d’huile à feu vif. Faire sauter rapidement le bœuf jusqu’à ce qu’il soit juste saisi, sans rendre d’eau. Retirer du feu et laisser refroidir complètement.
- Porter une casserole d’eau à ébullition. Blanchir les nouilles de verre pendant 7 à 8 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres tout en restant fermes.
- Égoutter, raccourcir les nouilles à l’aide de ciseaux, puis les mélanger immédiatement avec 2 c.à.s d’huile et 2 c.à.s de sauce afin d’éviter qu’elles ne collent.
- Battre les œufs avec la fécule de maïs délayée dans un peu d’eau, cuire une fine omelette puis la couper en fines lanières. Blanchir les épinards pendant 1 minute, puis les plonger dans de l’eau froide. Blanchir rapidement la carotte pendant 10 secondes, puis l’égoutter.
- Déposer les épinards, la carotte, les lanières d’omelette, les nouilles de verre et le bœuf dans un grand saladier. Ajouter 3 c.à.s de sauce puis mélanger délicatement à la main pour bien enrober tous les ingrédients.
Nguyên Thành/CVN