Japchae, vermicelles sud-coréens aux saveurs variées

Le japchae, plat sud-coréen à base de vermicelles mélangés, séduit par ses nouilles souples enrobées d’une sauce parfumée, accompagnées de bœuf tendre, de légumes croquants et d’ingrédients variés. Léger, équilibré et riche en saveurs, ce mets offre une expérience gustative raffinée, idéale pour varier les repas du quotidien.

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Pour 2 personnes

Préparation : 20 minutes

Réalisation : 20 minutes

Ingrédients

- 200 g de vermicelles sud-coréens

- 200 g de filet de bœuf

- 3 œufs

- 200 g d’épinards

- 1 carotte

- 4 gousses d’ail

- 20 g de coriandre

- 20 g de graines de sésame grillées

- 20 g de fécule de maïs

- 1 citron

- 1 piment doux

Assaisonnement : sauce à l’huître, sauce soja, sauce au piment, poivre, sucre, fond de volaille, huile, sel

Préparation

- Éplucher puis hacher finement l’ail. Éplucher, laver puis râper la carotte en fins bâtonnets. Laver les épinards et les couper en tronçons d’environ 5 cm. Nettoyer la coriandre puis la couper en morceaux d’environ 1 cm.

- Épépiner le piment rouge puis le tailler en fines lamelles. Ajouter, selon les préférences, des champignons noirs ou des shiitakés pour enrichir le plat.

* Sauce

- Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle puis faire revenir la moitié de l’ail haché jusqu’à ce qu’il soit parfumé. Ajouter 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce à l’huître, 3 c.à.s de sauce soja, 2 c.à.s de sauce au piment, 2 c.à.s de sucre et 50 ml d’eau.

- Mélanger, porter à ébullition, puis incorporer 1 c.à.s de jus de citron. Retirer du feu et laisser refroidir la sauce.

Réalisation

- Couper 200 g de filet de bœuf en tranches d’environ 0,5 cm, puis en fines lanières. Assaisonner avec 1 c.à.s de fond de volaille, du poivre, de l’ail haché et un peu d’huile afin de préserver le moelleux de la viande.

- Laisser mariner 30 minutes. Faire chauffer une poêle avec un peu d’huile à feu vif. Faire sauter rapidement le bœuf jusqu’à ce qu’il soit juste saisi, sans rendre d’eau. Retirer du feu et laisser refroidir complètement.

- Porter une casserole d’eau à ébullition. Blanchir les nouilles de verre pendant 7 à 8 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres tout en restant fermes.

- Égoutter, raccourcir les nouilles à l’aide de ciseaux, puis les mélanger immédiatement avec 2 c.à.s d’huile et 2 c.à.s de sauce afin d’éviter qu’elles ne collent.

- Battre les œufs avec la fécule de maïs délayée dans un peu d’eau, cuire une fine omelette puis la couper en fines lanières. Blanchir les épinards pendant 1 minute, puis les plonger dans de l’eau froide. Blanchir rapidement la carotte pendant 10 secondes, puis l’égoutter.

- Déposer les épinards, la carotte, les lanières d’omelette, les nouilles de verre et le bœuf dans un grand saladier. Ajouter 3 c.à.s de sauce puis mélanger délicatement à la main pour bien enrober tous les ingrédients.

Nguyên Thành/CVN