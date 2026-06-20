Poitrine de porc sautée au mam tép

Plat rustique mais riche en saveurs traditionnelles du Nord, la poitrine de porc sautée au mam tép (pâte de crevettes fermentée) séduit par ses morceaux dorés et légèrement croustillants, imprégnés de l’arôme intense de la pâte de crevettes, relevés par la citronnelle et l’ail frit.

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Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 800 g de poitrine de porc

- 5 tiges de citronnelle

- 4 gousses d’ail

- 3 échalotes

- 3 cuillères à soupe (c.à.s.) de mam tép

- 1 c.à.s. de piment en poudre non piquant

- 1 c.à.s. d’huile de roucou (pour la couleur)

- Assaisonnement : sucre, huile, fond de volaille

Préparation

- Rincer la poitrine de porc à l’eau salée diluée, puis la sécher soigneusement. La couper en dés d’environ 1 cm. Mettre la viande dans un grand bol, ajouter 60 g de sucre et bien mélanger pour faire pénétrer le sucre.

- Couper la citronnelle en rondelles, la hacher finement puis réserver. Hacher séparément l’ail et les échalotes. Prendre environ les deux tiers de la citronnelle hachée, ajouter un peu d’eau puis filtrer pour obtenir le jus de citronnelle.

Cuisson

- Faire chauffer une poêle, ajouter 2 c.à.s. d’huile et 1 c.à.s. d’huile de roucou. Ajouter la viande et faire sauter à feu moyen jusqu’à ce qu’elle se raffermisse et libère son gras.

- Verser le jus de citronnelle, continuer à cuire jusqu’à évaporation complète et obtention d’une viande dorée et légèrement croustillante.

- Ajouter l’ail, les échalotes et le reste de citronnelle hachée, puis faire revenir jusqu’à ce que le tout soit parfumé. Ajouter le mam tép, le piment en poudre et le fond de volaille.

- Réduire le feu, mélanger continuellement jusqu’à ce que la sauce épaississe et enrobe bien la viande. Éteindre le feu et dresser dans un plat.

Les morceaux de poitrine de porc sont dorés, légèrement croustillants et très parfumés. À la dégustation, on retrouve un équilibre harmonieux entre le salé et le sucré, relevé d’une légère note épicée, le tout sublimé par les arômes caractéristiques du mam tép, de l’ail, des échalotes et de la citronnelle.

Nguyên Thành/CVN