Poulet vapeur à la courge

Grâce à l’alliance harmonieuse entre la chair tendre et naturellement sucrée du poulet, la fraîcheur délicate de la courge calebasse et les arômes subtils de l’eau de coco, le poulet vapeur à la courge s’impose comme un plat familial à la fois savoureux et réconfortant. Léger et nourrissant, il séduit par sa douceur naturelle, idéal pour les repas de retrouvailles en famille.

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Pour 4 personnes

Préparation : 40 minutes

Cuisson : 52 minutes

Ingrédients

- 1 poulet de 1,8 kg

- 1 courge

- 1 épi de maïs doux

- 200 g de pleurotes du panicaut

- 1 oignon

- 1 tasse d’eau de coco

- Un peu de ciboulette, d’échalotes et d’ail

- Sauce : piments verts, citron, sel, poivre

- Assaisonnement : fond de volaille, sucre, nuoc mam (saumure de poisson), sauce à l’huître, poivre moulu, un peu de curcuma en poudre

Préparation

- Nettoyer le poulet, le laisser égoutter, puis le déposer dans un grand plat.

- Assaisonner le poulet avec 1 cuillère à soupe (c.à.s.) de fond de volaille, 1/2 c.à.s. de sucre, 3 cuillères à café (c.à.c.) de nuoc mam, 3 c.à.s. de sauce à l’huître, 1/2 c.à.c. de poivre moulu, des échalotes et de l’ail hachés ainsi qu’une cuillère à café de curcuma en poudre pour apporter une belle couleur.

- Répartir uniformément la marinade sur toute la surface du poulet ainsi qu’à l’intérieur de la cavité. Laisser mariner pendant environ 30 minutes avant la cuisson à la vapeur.

- Éplucher la courge calebasse, la laver puis la couper en rondelles de taille moyenne. Éplucher le maïs doux, retirer les soies puis le couper en tronçons. Laver la ciboulette puis la couper en morceaux. Laver les pleurotes du panicaut et les laisser égoutter.

- Éplucher l’oignon puis le couper en rondelles épaisses destinées à tapisser le fond de la marmite.

Cuisson

- Disposer les rondelles d’oignon au fond de la marmite afin d’éviter que le poulet n’attache et pour parfumer la préparation. Déposer le poulet mariné sur les oignons.

- Verser une tasse d’eau de coco dans la marmite afin d’apporter une douceur naturelle.

- Couvrir et cuire à feu très doux pendant environ 30 minutes afin que la viande cuise uniformément de l’intérieur.

- Ouvrir le couvercle après 30 minutes de cuisson. Disposer successivement le maïs doux, les pleurotes du panicaut et la courge calebasse autour du poulet. Refermer le couvercle et poursuivre la cuisson à la vapeur pendant 10 minutes supplémentaires.

- Ajouter les morceaux de ciboulette sur le dessus. Couvrir à nouveau et cuire encore environ 2 minutes jusqu’à ce que la ciboulette soit juste cuite. Éteindre le feu.

- Mélanger 2 c.à.s. de sucre, 2 c.à.c. de sel au poivre pimenté, 2 c.à.c. de jus de citron et quelques piments verts légèrement écrasés. Remuer jusqu’à l’obtention d’une sauce homogène.

- Disposer le poulet et les légumes sur un plat de service. Arroser d’un peu de jus de cuisson.

Nguyên Thành/CVN