Soudan : plus de 107.000 personnes ont fui la ville d'El-Fasher (OIM)

Plus de 107.000 civils soudanais ont fui la ville d'El-Fasher et des villages environnants, dans l'État du Darfour-Nord, à cause de la détérioration rapide des conditions de sécurité dans la région, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué publié dimanche 21 décembre, l'agence onusienne a précisé qu'"environ 107.294 personnes soit près de 24.221 familles ont fui El-Fasher et les zones voisines entre le 26 octobre et le 8 décembre, après la prise de contrôle de la ville par les Forces de soutien rapide (FSR), dans un contexte de détérioration rapide des conditions de sécurité".

Selon la même source, "près de 72% des déplacés sont restés à l'intérieur du Darfour-Nord, principalement dans les zones nord et ouest de l'État, tandis qu'environ 19% ont rejoint d'autres Etats, notamment le Darfour-Central, l'État du Nord et l'Etat du Nil Blanc".

Les équipes de terrain de l'agence indiquent qu'"environ 75% des personnes déplacées depuis le 26 octobre étaient déjà déplacées à l'intérieur du pays", notant qu'"il s'agit notamment de populations ayant fui auparavant de grands camps de déplacés, tels que Zamzam et Abu Shouk, ou certains quartiers d'El-Fasher lors d'escalades antérieures".

L'OIM a mis en garde "contre le fait que les restrictions de mouvement et l'insécurité persistante pourraient davantage limiter la mobilité des civils et modifier les routes de déplacement en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain".

En cours depuis avril 2023, le conflit opposant l'armée soudanaise aux FSR, a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes.

APS/VNA/CVN